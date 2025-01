Pronostico PSG-Manchester City: dove vederla in chiaro in tv e in streaming gratis

PSG-Manchester City è una partita della settima giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Era realmente impensabile, all’inizio di questa manifestazione, trovarsi alla settima e penultima giornata della prima fase di Champions League con Psg e Manchester City a rischio eliminazione. Al momento, i padroni di casa, sarebbero fuori dalla massima competizione europea, perché sette punti in altrettanti match sono davvero pochi per pensare di andare avanti. Ma non è che la truppa di Guardiola se la stia passando meglio, diciamolo chiaramente.

Un punto in più per la formazione inglese che, in caso di sconfitta, si potrebbe ritrovare fuori da tutto e quindi con la reale possibilità di non poter provare a conquistare, di nuovo, la Coppa così come era successo due stagioni fa. Viene difficile dirlo, ma è appunto così, e tutto questo vi porta a capire il peso enorme della sfida.

Ci arrivano comunque due squadre che, nell’ultimo periodo, stanno facendo bene. Almeno il Psg, in Patria, non ha nessuno che lo può impensierire. La truppa di Luis Enrique guida saldamente il campionato anche per via dei passi falsi delle altre che non riescono a tenere il ritmo. L’ultimo il Marsiglia, che ha pareggiato in casa domenica scorsa. In Premier invece, il City, ha ormai abdicato: non ci sono possibilità che la squadra di Guardiola possa rientrare anzi, i campioni in carica, devono cercare di prendersi una qualificazione alla prossima Champions League che pare essere abbastanza in bilico. In una partita del genere, con due allenatori del genere, ci si aspetta sempre un grandissimo spettacolo. E così sarà. Tra Psg e City ci sono sette confronti e 3 volte il match è finito con almeno un gol per squadra e con almeno tre reti complessive. La sfida è da tripla, quindi noi rimaniamo fermi a questo pronostico.

Come vedere PSG-Manchester City in diretta tv e in streaming

PSG-Manchester City è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Inoltre, il match in questione, verrà trasmesso in maniera del tutto gratuita da Tv8: quindi la sfida tra Psg e City si potrà vedere serenamente in chiaro. In streaming, ovviamente, in maniera gratis, sul sito dello stesso canale.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.70 su Goldbet e Lottomatica e a 3.70 su Snai.

Il pronostico

Sfida come detto prima da tripla davvero. Ma noi puntiamo per il pareggio che starebbe bene al Manchester City. Sfida comunque che siamo certi regalerà almeno una rete per squadra e di conseguenza anche, almeno, tre complessive.

Le probabili formazioni di PSG-Manchester City

PSG (3-4-3): Donnarumma; Pacho, Beraldo, Hernandez; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Nuno Mendes; Lee, Doué, Barcola.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol; Kovacic; Foden, Bernardo Silva, De Bruyne, Savio; Haaland

POSSIBILE RISULTATO: 2-2