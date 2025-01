Pronostico Sparta Praga-Inter: lungo stop e difesa colabrodo

Sparta Praga-Inter è una partita della settima giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Inter è l’italiana che ha ottenuto il maggior numero di punti quando mancano due turni alla fine della fase a girone unico della “nuova” Champions League: 13. L’obiettivo dei campioni d’Italia in carica è vincere entrambe le prossime partite (Sparta Praga, Monaco) per essere certi di chiudere tra le prime 8 e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, evitando i fastidiosi spareggi (sarebbero due gare in più da giocare).

Gli uomini di Simone Inzaghi, che nell’ultima giornata – andata in scena ad inizio dicembre – avevano subito la prima sconfitta arrendendosi di misura al Bayer Leverkusen (1-0), al momento sono sesti e fanno parte di un nutrito gruppo di squadre (sono ben 6). Basta uno scivolone, dunque, per ritrovarsi improvvisamente di un bel po’ di posizioni: la distanza dalle inseguitrici, infatti, resta minima. Vietato distrarsi, perciò, in un periodo in cui la tentazione di sollevare il piede dall’acceleratore è parecchia visto che si gioca praticamente ogni tre giorni. Dopo il pareggio interno con il Bologna l’Inter è tuttavia ripartita subito, facendo un sol boccone dell’Empoli a San Siro (3-1) nonostante le assenze importanti tra centrocampo e difesa. Così facendo i nerazzurri hanno impedito che si allargasse il divario in classifica con il Napoli capolista, rimasto a +3 ma con una gara in più rispetto a Lautaro Martinez e compagni.

I cechi non giocano un match ufficiale da dicembre

Nella gelida Praga l’Inter troverà uno Sparta che non è ancora matematicamente eliminato: i cechi di punti ne hanno 4 e con due vittorie potrebbero, sulla carta, ancora rientrare tra le prime 24.

La formazione allenata dal danese Lars Friis ha incassato quattro sconfitte nelle ultime quattro giornate e lo ha fatto subendo una marea di gol: 5 con il Manchester City, 6 con l’Atletico Madrid e 4 con il Feyenoord. In campionato l’ultima uscita dello Sparta Praga è datata 15 dicembre- Da allora i granata hanno disputato solo un paio di amichevoli (in Repubblica Ceca non si tornerà a giocare prima di febbraio). Friis contro l’Inter non potrà contare su Preciado, Garcia e Rrahmani mentre è in dubbio Haraslin. In casa Inter invece gli assenti sono Calhanoglu, Bisseck e Correa. Inzaghi spera di recuperare quantomeno Acerbi.

Come vedere Sparta Praga-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida tra Sparta Praga e Inter è in programma mercoledì alle 21:00 all’Epet Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Una gara alla portata per l’Inter, che i nerazzurri difficilmente falliranno nonostante qualche assenza di troppo e la stanchezza per via del tour de force in atto. Alla luce dei disastrosi numeri difensivi dei cechi nelle ultime quattro giornate ci aspettiamo che la squadra di Inzaghi segni dai 2 ai 4 gol.

Le probabili formazioni di Sparta Praga-Inter

SPARTA PRAGA (3-5-2): Vindahl; Vitík, Panák, Sørensen; Wiesner, Kairinen, Sadílek, Laci, Ryneš; Krasniqi, Olatunji.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3