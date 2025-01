Pronostico Milan-Girona: panchina corta e difesa ballerina

Milan-Girona è una partita della settima giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’entusiasmo generato dalla vittoria della Supercoppa Italiana, conquistata battendo in rimonta Juve e Inter, è già scemato in casa Milan. Le diapositive delle notti magiche saudite si sono ingiallite velocemente ed i rossoneri sono tornati a fare i conti con la realtà: dalla trasferta in Arabia la squadra di Sergio Conceiçao non è andata al di là di un pareggio con il Cagliari (1-1), ha vinto soffrendo contro il Como (1-2) e, sabato scorso, ha visto interrompersi la lunga striscia positiva che durava da oltre un mese arrendendosi 2-0 nello scontro diretto con la Juventus allo Stadium, permettendo così ai bianconeri di “vendicare” il k.o. in Supercoppa.

Il tecnico portoghese, subentrato qualche settimana fa al connazionale Paulo Fonseca, di lavoro da fare ne ha ancora tanto: il Diavolo ha perso l’occasione di tornare in zona Europa – al momento è solo ottavo – ed il rischio di rimanere fuori dalle prime quattro (la Lazio quarta è a +8) diventa sempre più concreto. Vedremo come si comporteranno i rossoneri in Champions League, competizione in cui sono stati decisamente più costanti rispetto al campionato. Il Milan, dopo una partenza al rallentatore, ha sempre vinto nelle ultime 4 giornate, battendo Club Brugge, Real Madrid, Slovan Bratislava e Stella Rossa. Dodici punti che hanno permesso a Theo Hernandez e compagni di salire al dodicesimo posto della maxi-classifica, ad un solo punto dall’ottavo e dunque ancora in corsa per evitare i playoff di accesso agli ottavi.

Catalani quasi spacciati

Chiudere tra le prime otto è tutt’altro che impossibile, se consideriamo che negli ultimi due turni il Milan se la vedrà con Girona e Dinamo Zagabria. I catalani, alla loro prima storica partecipazione alla coppa dalle grandi orecchie, non hanno combinato granché e dopo sei giornate sono 30esimi a quota 3 punti (1 vittoria e ben 5 sconfitte).

Rientrare tra le prime ventiquattro sarà difficilissimo e l’eliminazione matematica potrebbe arrivare già in caso di non vittoria a San Siro. Parliamo comunque di una squadra, quella di Michel, che è ottava nella Liga spagnola: dopo due vittorie di fila nell’ultimo turno i biancorossi si sono fatti sopraffare in casa dal Siviglia. Il Milan non dovrà sottovalutare il Girona, anche perché Conceiçao deve fare i conti con tante assenze: Tomori è squalificato e sono out per infortunio Thiaw, Chukwueze e Loftus-Cheek. In dubbio pure Morata e Pulisic, con l’americano che potrebbe partire dalla panchina.

Come vedere Milan-Girona in diretta tv e in streaming

Milan-Girona è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Milan è quotata a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.42 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Milan, nonostante le assenze, non dovrebbe sprecare quest’occasione: le possibilità che i rossoneri riescano ad avere la meglio sul non irresistibile Girona sono molto alte. I catalani, tuttavia, potrebbero sbloccarsi offensivamente dopo essere rimasti a digiuno di gol nelle ultime tre giornate: la difesa del Milan, infatti, non dà le opportune garanzie e lo dimostra il fatto che abbia sempre subito almeno una rete nelle ultime 6 gare.

Le probabili formazioni di Milan-Girona

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlović, Hernández; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulišić, Morata, Leão.

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Martínez, D. López, Krejčí, Blind; Solís, Martín; Tsygankov, van de Beek, Bryan Gil; Abel Ruiz.

Il Milan riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1