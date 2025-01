Pronostico Atalanta-Sturm Graz, Gasp ci crede ancora: non è mai accaduto

Atalanta-Sturm Graz è una partita della settima giornata di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Champions League nel mese di gennaio rappresenta una novità ma il nuovo format, che rispetto a quello vecchio prevede più partite, anticipa di fatto il ritorno delle più importanti manifestazioni internazionali, non più in letargo fino a febbraio. Una delle due partite che apre la settima, nonché penultima, giornata della fase a girone unico è quella tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e gli austriaci dello Sturm Graz.

Ma dove eravamo rimasti? A dicembre la Dea aveva incassato la prima sconfitta in campo europeo nella sfida pirotecnica con il Real Madrid, che riuscì a portare via tutti e tre i punti da Bergamo (2-3) grazie ai colpi ed alla qualità dei singoli (Bellingham, Vinicius e Mbappé) ma giocando forse bene dei nerazzurri nel complesso.

Quel k.o. ha fatto scivolare l’Atalanta al tredicesimo posto della maxi-classifica: gli spareggi sono praticamente in cassaforte ma Gasperini è ancora in corsa per rientrare tra le prime 8, traguardo che gli consentirebbe di qualificarsi direttamente agli ottavi e giocare così due gare in meno. L’incontro con lo Sturm Graz, affrontato peraltro già nella scorsa stagione in Europa League (2-2 in Austria e 1-0 al Gewiss Stadium), offre all’Atalanta la possibilità di mettersi alle spalle un primo scorcio di 2025 complicato. La Dea, infatti, nel nuovo anno non ha ancora vinto (tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite).

Austriaci già con un piede e mezzo fuori

La sconfitta patita sabato scorso nello scontro diretto con il Napoli è stata indubbiamente un brutto colpo per le ambizioni tricolore di de Roon e compagni – gli azzurri sono volati a +7 – che si sono arresi 3-2 al termine di un match di rarà intensità.

Lo Sturm Graz, invece, non gioca una gara ufficiale dall’11 dicembre. Il campionato austriaco si è fermato per il lungo stop invernale e non riprenderà prima di febbraio (gli uomini di Jurgen Saumel sono primi con 3 punti di vantaggio nei confronti della seconda). In questo lasso di tempo i bianconeri hanno disputato solo amichevoli (due sconfitte nelle ultime tre). In Champions League, dopo aver conquistato a malapena 3 punti in sei giornate, sono ormai ad un passo dall’eliminazione, che potrebbe diventare aritmetica anche in caso di successo a Bergamo.

Come vedere Atalanta-Sturm Graz in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atalanta e Sturm Graz è in programma martedì alle 18:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1Handicap -2” è quotato a 2.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

In Champions League l’Atalanta dovrebbe tornare a sorridere contro uno Sturm Graz che probabilmente sconterà anche il fatto di aver giocato l’ultimo match ufficiale più di un mese fa. Tra l’altro una squadra austriaca non ha mai prevalso su un’italiana in questa manifestazione: attesi almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sturm Graz

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Scalvini; Ruggeri, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere; Retegui.

STURM GRAZ (4-3-1-2): Khudiakov; Lavalée, Wuthrich, Geyrhofer, Johnston; Yalcouye, Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Boving, Biereth.

L'Atalanta riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 3-0