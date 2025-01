I pronostici di lunedì 20 gennaio: Serie A, Premier League, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 20 gennaio: ci sono posticipi di Serie A, Premier League e Liga più altre partite di campionati minori.

La ventunesima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì sera tra Como e Udinese. Le maggiori motivazioni e la qualità del gioco espresso inducono a dare fiducia al Como, che stavolta ha buone chance di evitare la sconfitta contro i friulani in una gara in cui entrambe potrebbero trovare la via del gol almeno in un’occasione. Destinata ad essere invertita, dunque, la statistica: in 8 delle 9 partite giocate al “Sinigaglia” tra queste due squadre in Serie A (ultimo precedente è però lontano nel tempo, nel 2002), infatti, una delle due non ha segnato.

In Premier League il Chelsea in crisi di risultati da metà dicembre in poi chiede strada al Wolverhampton, impelagato nella lotta per non retrocedere. Il Chelsea non ha mai battuto i Wolves negli ultimi 5 precedenti in campionato. Stavolta, nonostante il periodo non esaltante, dovrebbe riuscirci ma non è da escludere che anche gli ospiti segnino almeno una rete. Il Wolverhampton, infatti, è la squadra che tra le ultime nove del’attuale classifica ha segnato più gol (meno solo del Tottenham).

I pronostici sulle altre partite

Nel posticipo di Liga match insidioso per il Villarreal contro il Maiorca. Il Sottomarino Gialllo sta facendo fatica soprattutto a causa delle tante assenze e in casa non vince addirittura da inizio novembre. Stavolta però i gialli di Marcelino dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta: previsti almeno due gol complessivi all’Estadio de la Ceramica.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Villarreal-Maiorca, Liga, ore 21:00

Vincenti

Trabzonspor (in Trabzonspor-Sivasspor, Super Lig, ore 18:00)

(in Trabzonspor-Sivasspor, ore 18:00) Chelsea (in Chelsea-Wolverhampton, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Chelsea-Wolverhampton , Premier League , ore 21:00

, ore 21:00 Roda-Cambuur, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Ettifaq-Al Ahli , Saudi Pro League, ore 18:00

, Saudi Pro League, ore 18:00 Jong Ajax-Jong PSV , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Como-Udinese, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 8.82 GOLDBET ; 7.98 SNAI; 8.82 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Como-Udinese, Serie A, ore 20:45