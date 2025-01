Pronostico Verona-Lazio: ritorno all’antica

Verona-Lazio è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Alla Lazio di Baroni la vittoria manca da tre turni. Anche se l’ultima contro il Como non è arrivata per via di un’inferiorità numerica che ha costretto i biancocelesti ad abbassarsi troppo nel secondo tempo per cercare di salvare il risultato. Nell’intento, la formazione capitolina, non ci è riuscita. Ma per la trasferta in veneto il tecnico ritrova comunque degli elementi che sono mancati contro i lombardi.

Tre risultati utili nelle ultime cinque invece per il Verona, una squadra che ha salvato la panchina di Zanetti con dei risultati importanti. Ed è in crescita, come abbiamo visto, nonostante nell’ultimo turno sia arrivata una sconfitta contro il Napoli che, comunque, ci può stare visto che parliamo della capolista. Il Bentegodi è sempre un campo ostico per tutti. E anche la Lazio dovrebbe faticare. In tutto questo, però, c’è anche un ritorno all’antica. Sì, a differenza di quanto successo negli ultimi incroci, o nella maggior parte degli ultimi incroci, il match in questione qualche rete in più la dovrebbe regalare.

Baroni torna nel “suo” stadio con l’intenzione di prendersi una vittoria. E come detto, siccome in quattro degli ultimi 5 incroci una sola volta è arrivato l’over 2,5, crediamo fortemente che nel match di domenica almeno tre reti si dovrebbero vedere.

Come vedere Verona-Lazio in diretta tv e in streaming

Verona-Lazio è in programma domenica alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

La vittoria della Lazio è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica. Per gli analisti della Snai vale 1.75 volte la posta.

Il pronostico

Vittoria esterna della Lazio in una gara da almeno tre reti complessive. Tre punti fondamentali per i biancocelesti nella corsa alla prossima Champions League.

Le probabili formazioni di Verona-Lazio

VERONA(3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Duda, Belahyane, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2