Pronostico Real Madrid-Las Palmas: Ancelotti senza due pezzi da novanta

Real Madrid-Las Palmas è una partita valida per la ventesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il gioiellino Endrick, gettato nella mischia a dieci minuti dalla fine da Carlo Ancelotti, giovedì scorso ha evitato al Real Madrid una brutta figura nell’ottavo di finale di Coppa del Re. I Blancos, probabilmente ancora scottati dal pesantissimo 5-2 rimediato domenica nella finale di Supercoppa di Spagna con il Barcellona, erano riusciti a complicarsi la vita nella sfida con il Celta Vigo, capace di rimontare due gol ai campioni d’Europa in carica negli ultimi minuti di gioco. Per avere la meglio sui galiziani, dunque, ci sono voluti i tempi supplementari: il mattatore assoluto dell’extra-time è stato l’ex Palmeiras, autore di una doppietta (5-2).

La “macchia” del k.o. con il Barça però sarà difficile da cancellare. Per provare a rimuoverla definitivamente gli uomini di Ancelotti dovrebberodar vita ad un bel filotto di vittorie in campionato, approfittando del calendario favorevole.

L’obiettivo è mantenere i cinque punti di vantaggio sui blaugrana, terzi, ma anche tentare di scavalcare i cugini dell’Atletico Madrid, che al momento guardano tutti dall’alto verso il basso grazie al +1 sulle Merengues. Non ci sono altri risultati a disposizione, quindi, nel match con il Las Palmas, che si presenta al “Bernabeu” non in splendida forma. Il club delle Canarie domenica scorsa è stato battuto in casa dal Getafe (1-2), mentre pochi giorni prima si era arreso all’Elche, squadra che milita in Segunda Division, abbandonando prima del previsto la Coppa del Re. Insomma, non un inizio di 2025 eccellente per la formazione guidata da Diego Martinez, che rimane in ogni caso a +6 sulla zona retrocessione. Ancelotti contro i gialli dovrà fare a meno degli squalificati Vinicius e Modric, ma sarà assente anche Camavinga. Negli ospiti è out Essugo, anche lui costretto a saltare la sfida per squalifica.

Il pronostico

Nonostante le numerose assenze il Real Madrid dovrebbe piegare senza grossi problemi il Las Palmas: la voglia di riscatto è tanta dopo la debacle di Jeddah. Il numero dei gol complessivi sarà molto probabilmente superiore a tre.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Las Palmas

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Raul Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Brahim Diaz, Rodrygo, Mbappé.

LAS PALMAS (4-4-2): Cillessen; Álex Suárez, Herzog, McKenna, Mármol; Javi Muñoz, Loiodice, Kirian, Moleiro; Sandro, Fábio Silva.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1