Pronostico Inter-Empoli: è capitato una sola volta

Inter-Empoli è una partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

A distanza di due anni e mezzo dalla famigerata sconfitta nel recupero con il Bologna che costò uno scudetto, i rossoblù si sono nuovamente rivelati indigesti per l’Inter. I nerazzurri, nella gara che ha chiuso definitivamente il programma della diciannovesima giornata, si sono dovuti accontentare di un pareggio (2-2).

Una partita dalle mille emozioni quella contro gli uomini di Vincenzo Italiano, che hanno affrontato i campioni d’Italia a viso aperto, senza timore reverenziale: vantaggio Bologna con Castro, pareggio quasi immediato di Dumfries e sorpasso Inter con Lautaro Martinez a fine primo tempo. Poi c’ha pensato l’ex atalantino Holm a riportare il risultato in parità, rallentando così la corsa della squadra di Simone Inzaghi, ora a -3 dal Napoli (gli azzurri hanno una gara in più). L’attenuante, per i nerazzurri, sono le tante assenze tra centrocampo orfano di due colonne come Calhanoglu e Mkhitaryan – e difesa: non è la prima volta che senza un elevato numero di titolari l’Inter fa più fatica ed è meno dominante del solito. Inzaghi, ad ogni modo, ha fretta di ripartire e vuole immediatamente voltare pagina a San Siro contro l’Empoli, cercando di approfittare pure del fatto che le due rivali per il tricolore, Napoli e Atalanta, si sono affrontate 24 ore prima nello scontro diretto.

I toscani non sono in un bel momento – solo un punto nelle ultime cinque giornate – e stanno rischiando di dilapidare il vantaggio accumulato nei mesi precedenti sulla zona retrocessione, non più lontanissima dopo il preoccupante k.o. nello scontro salvezza con il Lecce, passato 3-1 sabato scorso al “Castellani”. Si è ridotto a due punti, infatti, il divario nei confronti della terzultima.

Inter-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

La difesa dell’Inter sarà composta da Pavard, de Vrij e Carlos Augusto: Bisseck, infatti, è ancora infortunato e Bastoni e Acerbi verranno preservati in vista dello Sparta Praga. Niente da fare per Calhanoglu e Frattesi, indisponibili: la regia potrebbe essere affidata a Zielinski, favorito su Asllani. Probabilmente Inzaghi dovrà convocare anche due elementi della Primavera, Zanchetta e Topalovic.

Dall’altro lato, D’Aversa medita di schierare nuovamente Vasquez tra i pali dopo l’esperimento Seghetti. Non c’è Anjorin a centrocampo: l’inglese ne avrà per circa tre settimane. A supporto della prima punta Colombo ci saranno Esposito e Fazzini, quest’ultimo “reintegrato” a tutti gli effetti dopo i rumors di mercato.

Il pronostico

Non è un’Inter brillante dopo la trasferta saudita in Supercoppa Italiana, è abbastanza evidente. Del resto è un vero e proprio tour de force quello che stanno affrontando i nerazzurri, che dalla prossima settimana saranno impegnati pure in Champions League. La vittoria contro un Empoli in difficoltà, tuttavia, dovrebbe arrivare ugualmente. Gli azzurri, peraltro, hanno rimediato ben 13 sconfitte negli ultimi 14 precedenti con l’Inter, battuta solamente due anni fa. Non è da escludere che i campioni d’Italia riusciranno pure a tenere la porta inviolata contro una squadra tutt’altro che prolifica.

Le probabili formazioni di Inter-Empoli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Fazzini; Colombo.

L'Inter riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-0