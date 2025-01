Pronostici Serie B 19 gennaio: in campo le prime tre e c’è anche un “derby”

Serie B, in campo le prime due della classe, Sassuolo e Pisa: gli emiliani ospitano il Sudtirol al Mapei Stadium, i toscani invece fanno visita al Catanzaro.

Dopo l’ultima giornata si è ulteriormente allargato il gap tra la seconda e la terza in classifica, con Sassuolo e Pisa che stanno entrambe tentando di mettere una seria ipoteca sulla promozione diretta in massima serie. I continui rallentamenti dello Spezia, al momento l’unica squadra che potrebbe dare filo da torcere ad emiliani e toscani, consentono agli uomini di Fabio Grosso ed a quelli di Pippo Inzaghi – due campioni del mondo con l’Italia nel 2006 – di dormire, per adesso, sonni tranquilli.

Il Pisa è tornato a correre dopo la sconfitta prenatalizia con il Modena. Da allora i nerazzurri hanno totalizzato 9 punti in tre gare, battendo Sassuolo, Sampdoria e Carrarese. Il successo per 2-1 nel derby regionale con gli apuani, lunedì scorso, ha permesso a Tramoni e compagni di volare a +7 sullo Spezia terzo. La società, nel frattempo, non si è fatta trovare impreparata, regalando ad Inzaghi un importante rinforzo in attacco: si tratta dell’ex Rennes Meister, pronto a dare una mano ad un club che sogna il ritorno in Serie A dopo circa 30 anni. Pisa che insomma ha tutte le carte in regola per portare via punti anche dall’insidiosa trasferta di Catanzaro: i calabresi una settimana fa hanno fatto registrare il loro tredicesimo pareggio (1-1 con il Sudtirol) restando in zona playoff e daranno certamente filo da torcere ai toscani.

Il Sassuolo invece non dovrebbe commettere passi falsi contro il Sudtirol, terzultimo ed in zona retrocessione. La squadra di Fabrizio Castori, che nelle ultime cinque giornate si è arresa solo al Cittadella, si recherà a Reggio Emilia affamata di punti ma contro la capolista indiscussa del campionato (miglior attacco con 45 gol) potrà davvero poco.

Le previsioni sulle altre partite

Ha bisogno di trovare un minimo di continuità il Palermo di Alessio Dionisi dopo la bella vittoria sul Modena, la seconda di fila tra le mura amiche. La spinta del “Barbera” può diventare un fattore anche contro la sorprendente Juve Stabia, apparsa un po’ in calo nelle ultime settimane (una sconfitta e 2 pareggi). Rosanero leggermente favoriti in un match che si preannuncia, ad ogni modo, assai combattuto ed equilibrato.

Chiudiamo con il sentito derby tra Carrarese e Spezia, forse la sfida più intrigante della domenica di Serie B. Gli apuani lunedì scorso hanno visto interrompersi la lunga serie positiva perdendo in casa del Pisa ma nonostante il k.o. non hanno affatto demeritato: non sarebbe una sorpresa se gli uomini di Antonio Calabro riuscissero ad evitare la sconfitta contro uno Spezia che in trasferta procede a rilento.

Serie B: possibili vincenti

Pisa o pareggio (in Catanzaro-Pisa)

Sassuolo (in Sassuolo-Sudtirol)

Palermo o pareggio (in Palermo-Juve Stabia)

Carrarese o pareggio (in Carrarese-Spezia)

La partita da almeno due gol complessivi

Sassuolo-Sudtirol

Serie B: la partita da almeno un gol per squadra

Catanzaro-Pisa

Le partite da meno di tre gol complessivi

Palermo-Juve Stabia

Carrarese-Spezia

Comparazione quote

La vittoria del Sassuolo è quotata a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai. Il segno “Gol” in Catanzaro-Pisa è quotato invece a 1.77 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

