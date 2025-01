I pronostici di domenica 19 gennaio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 19 gennaio: in campo Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1.

La domenica di Serie A inizia alle 12:30 con la Fiorentina che in crisi di risultati affronta il Torino galvanizzato dal pareggio nel derby. Cercherà di ripartire anche la Lazio dopo la sconfitta nel derby e il pareggio col Como: in casa del Verona l’ex Baroni proverà a fare bottino pieno. Tre punti ampiamente alla portata per l’Inter nel posticipo serale contro l’Empoli, in calo nell’ultimo periodo.

In Serie B il Sassuolo proverà a incamerare altri tre punti preziosi in ottica promozione contro l’abbordabile Sudtirol. In Ligue 1 il Marsiglia non vuole perdere terreno dal PSG: in casa contro lo Stasburgo la squadra allenata dall’italiano Roberto De Zerbi può fare suoi i tre punti.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Ipswich-Manchester City, Everton-Tottenham e Manchester United-Brighton di Premier League, Real Madrid-Las Palmas di Liga e Heerenveen-Ajax di Eredivisie.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+OVER 1,5 in Verona-Lazio, Serie A, ore 18:00

Vincenti

Marsiglia (in Marsiglia-Strasburgo, Ligue 1, ore 20:45)

(in Marsiglia-Strasburgo, ore 20:45) Sassuolo (in Sassuolo-Sudtirol, Serie B , ore 15:00)

(in Sassuolo-Sudtirol, , ore 15:00) Inter (in Inter-Empoli, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Ipswich-Manchester City , Premier League , ore 17:30

, ore 17:30 Real Madrid-Las Palmas , Liga , ore 16:15

, , ore 16:15 Heerenveen-Ajax, Eredivisie, ore 14:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Everton-Tottenham , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Manchester United-Brighton , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Parma-Venezia, Serie A, ore 15:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 11.32 GOLDBET ; 11.13 SNAI; 11.32 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Fiorentina-Torino, Serie A, ore 12:30