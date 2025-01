Pronostico Fiorentina-Torino, trend invertito: i numeri parlano chiaro

Fiorentina-Torino è una partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La trasferta contro il Monza ultimo in classifica sembrava l’occasione giusta per risollevarsi ed invece la Viola è caduta pure in Brianza (2-1), contro l’ex squadra dell’allenatore Raffaele Palladino. Sconfitta meritata, dal momento che i biancorossi c’hanno creduto di più rispetto ad una Fiorentina spaurita, fragile e senza idee: l’esatto opposto di quella che tra ottobre e dicembre aveva fatto registrare otto vittorie di fila in campionato, facendo sognare la tifoseria gigliata.

Dopo la vicenda di Bove i viola si sono sciolti come neve al sole: le uniche vittorie sono arrivate contro Cagliari e Lask Linz, per il resto hanno dovuto fare i conti con l’eliminazione dalla Coppa Italia (ai rigori con l’Empoli) e con ben 4 sconfitte nelle ultime 5 giornate di campionato, serie negativa interrotta soltanto grazie al pareggio raggiunto in extremis all’Allianz Stadium contro la Juventus. Se non è crisi, insomma, poco ci manca, nonostante la classifica resti ancora accettabile (la Fiorentina è sesta a -4 dalla Champions League e con una gara da recuperare). Dopo Monza si sono rincorse finanche le voci di esonero, prontamente smentite dal club durante la presentazione del nuovo acquisto Folorunsho, arrivato dal Napoli.

Palladino però dovrà fornire delle risposte valide già a partire dalla sfida con il Torino, reduce da tre pareggi consecutivi, di cui l’ultimo nel derby con la Juventus (1-1, Vlasic ha risposto a Yildiz). Un punto – ma soprattutto una prestazione – che dà fiducia alla squadra di Paolo Vanoli, che in ogni caso da ottobre in poi ha portato a casa una sola vittoria (0-1 contro l’Empoli) e non può ancora sentirsi al sicuro dal momento che la terzultima ha solo 4 punti in meno.

Fiorentina-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Palladino dovrebbe cambiare qualcosa rispetto a Monza: non è escluso che il tecnico viola tenti di rafforzare il centrocampo inserendo nella formazione titolare il nuovo arrivato Folorunsho, che andrà sostanzialmente a prendere il posto di Bove nel 4-2-3-1. Chiede spazio anche Pongracic, finora una sorta di oggetto misterioso, mentre Gudmundsson – l’islandese non riesce a tornare quello di Genova – si alternerà verosimilmente con Beltran sulla trequarti. Oltre a Bove nella Viola è indisponibile pure Cataldi.

Vanoli, dal canto suo, confermerà la difesa a 4 vista contro la Juve: ai lati di Maripan e Coco agiranno Sosa e Vojvoda. Assenti per squalifica i due polacchi Linetty e Walukiewicz: in mediana, accanto a Ricci, si contendono una maglia il rientrante Gineitis e Tameze. Davanti Lazaro, Vlasic e Karamoh alle spalle di Adams.

Come vedere Fiorentina-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida Fiorentina-Torino, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il segno "Under 2.5" è quotato a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno "Gol" è quotato invece a 2.00 su Goldbet, Lottomatica e a 1.97 su Snai.

Il pronostico

Negli ultimi cinque precedenti in campionato solo in un’occasione si è visto più di un gol, con il Toro sempre a secco di reti contro la Fiorentina da ben 3 partite. Visti i problemi difensivi della Viola, non più solida come un mese e mezzo fa, il trend può essere invertito: i granata di Vanoli riusciranno con ogni probabilità a perforare la difesa della formazione di Palladino almeno in un’occasione, sfruttando anche il nuovo assetto tattico. La Fiorentina dovrebbe evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Karamoh, Vlasic, Lazaro; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1