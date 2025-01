Che bello rivedere Schumacher: la foto fa impazzire i fan

Che bello rivedere Schumacher: la foto del campionissimo tedesco fa impazzire i fan. Ecco cosa è successo sui social nelle scorse ore

Da quando Michael Schumacher ha avuto quel famoso incidente sugli scii, che lo ha fatto lottare per la vita per molto tempo, non si hanno delle notizie ufficiali. Ma solamente delle indiscrezioni.

L’ultima di queste è stata quella relativa al matrimonio della figlia. Alcuni affermano che c’era anche Michael e che a tutti gli invitati non sia stato permesso di entrare con i cellulari per non far uscire delle foto. Ma ovviamente nessuno ha confermato questa ipotesi. L’ex pilota della Ferrari, sette volte campione del mondo, è stato protetto in tutto e per tutto dalla sua famiglia nel corso di questi anni che mai ha dato una notizia. Chissà, tutti speriamo che prima o poi si possa rivedere in pubblico, possa farsi vedere e dire al mondo di avercela fatta ancora una volta. Sarebbe davvero emozionante, ed una grandissima lezione di vita, per tutti quelli che sognano un giorno di diventare piloti. Intanto, sui social, il suo pubblico, quello che lo ha acclamato negli anni d’oro, non lo ha mai dimenticato, e continua in tutto e per tutto a mostrare delle sue foto.

Che bello rivedere Schumacher: la foto scatena il web

E c’è una foto, come potete vedere anche voi sotto, che ha scatenato i tifosi di Schumacher. Il pilota dentro la sua Ferrari che lotta per vincere l’ennesima gara della sua carriera, che lotta per essere, come sempre, il numero uno indiscusso delle corse. Una foto diventata immediatamente virale sui social, una foto che ha fatto scappare anche qualche lacrimuccia a chi, pensa ancora, a quello che ha fatto il pilota tedesco nella sua carriera. Un fenomeno, dentro e fuori la pista. Anche se la vita poi gli ha presentato il conto con quell’incidente che definire terribile è dire poco e che lo ha messo davanti alla morte. E tutti noi, come detto, speriamo e sogniamo di avere delle notizie bellissime.