Pronostico Parma-Venezia: stesso risultato esatto dell’anno scorso

Parma-Venezia è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due squadre neopromosse che lottano per non andare di nuovo in B: fino al momento ha fatto meglio il Parma di Pecchia, che sarebbe fuori dalla zona rossa e quindi salvo. Meno bene, per i risultati, ha fatto invece il Venezia che però, dimostra sempre, di avere una mentalità importante, inculcata senza dubbio da Di Francesco, che vuole giocare sempre. Anche se, c’è da dirlo, in alcune occasioni servirebbero i punti piuttosto che gli applausi.

Non se la passano bene, ad oggi, le due formazioni. Il Parma ha rischiato grosso in alcune circostanze tant’è che è stato messo in discussione anche il lavoro dell’allenatore. Poi Pecchia un po’ si è ripreso ma è evidente che avrebbe bisogno di una grossa vittoria, bella o non bella non importa, per tirarsi fuori non in maniera definitiva, ma in maniera importante, da quelle che sono lì, a lottare. E i precedenti, e anche il fattore campo, ci possono dare addirittura il risultato finale.

Lo scorso anno, le due squadre, hanno lottato in cadetteria per prendersi la promozione in massima serie. E sia nella gara d’andata che in quella di ritorno il Parma ha vinto per due a uno. Ed è questo davvero il risultato che potrebbe appunto uscire dal match del Tardini, lo stesso che ha permesso ai ducali di battere il Monza poche settimane fa.

Come vedere Parma-Venezia in diretta tv e in streaming

Parma-Venezia è in programma domenica alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Stesso finale dello scorso anno: due a uno per il Parma. La vediamo in questo modo sempre, inoltre, anche per il solito discorso che vi abbiamo fatto prima del match del Bologna: non c’è due senza tre. Affermazione quindi pesanti per i ducali.

Le probabili formazioni di Parma-Venezia

PARMA (4-2-3-1): Suzuku; Hainaut, Delprato, Valenti, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Mihaila; Bonny.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Haps; Ellertsson, Condé, Nicolussi Caviglia, Busio, Bjarkason; Oristanio, Pohjanpalo.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1