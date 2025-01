Pronostico Ipswich-Manchester City: tris servito

Ipswich-Manchester City è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sembrava ormai finita la crisi, dopo un filotto di tre risultati utili di fila, anzi di tre vittorie di fila. Ma contro il Brentford il Manchester City di Guardiola ha riassaporato il gusto amaro dei vecchi problemi che hanno di fatto tolto la possibilità alla squadra campione d’Inghilterra di ripetersi.

Due a zero, e poi due a due finale: con i soliti problemi difensivi che hanno messo in evidenza più che altro una tenuta mentale che manca per tutti i 90minuti. Un grosso problema questo, ma contro l’Ipswich, una squadra che attraversa un momento un po’ così e che nel turno settimanale è stata battuta in casa dal Brighton, crediamo che i Citizens possano riprendere la corsa per un piazzamento alla prossima Champions League. Sì, oggettivamente non è che si possa pensare ad altro.

E siccome non c’è due senza tre allora il tris è praticamente servito: nelle ultime due uscite il City ha vinto contro l’Ipswich per quattro a uno in entrambi i casi. Forse non riuscirà a imporsi in maniera così larga nella gara di oggi ma i tre punti sono decisamente alla portata della squadra del catalano. Che intanto pensa pure al mercato, come sappiamo, e ha messo nel mirino Cambiaso della Juventus: potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane. Ma prima ci sono da prendere questi tre punti. Magari anche con rete di Haaland, che ha appena rinnovato fino al 2034. Sì sì, non è un refuso.