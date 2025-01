Pronostico Valencia-Real Sociedad: i precedenti svelano tutto

Valencia-Real Sociedad è una partita della ventesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Manca la cosa più importante, di solito, il Valencia-Real Sociedad. Vale a dire quella cosa che serve per vincere le partite. Avrete capito, sì, che si segna davvero poco quando si affrontano queste due squadre. Solamente nell’ultimo incrocio, all’andata, sono arrivate almeno tre reti complessive. Per il resto proprio con il contagocce.

Negli altri sette incroci, infatti, precedenti al match che ha visto la Real Sociedad vincere anche in maniera abbastanza netta, si è sempre stati sotto i tre gol. Addirittura uno, in moltissime occasioni. E andando a vedere la reale posta in palio in questo match, visto che è una partita davvero importante per la classifica di entrambe, crediamo fermamente che anche nella serata di domenica possa finire con pochissime emozioni.

Vista la classifica che ha in questo momento, un punto al Valencia farebbe davvero comodissimo. Non sposterebbe di molto le cose, c’è da dirlo, ma almeno permetterebbe di continuare un’importante striscia di risultati utili iniziata da un po’ di settimane tra campionato e coppa e di conseguenza lavorare con una certa serenità anche la prossima settimana. In poche parole, i padroni di casa, si potrebbero anche accontentare, trovando una buona sponda nella Real Sociedad che conquisterebbe comunque un buon pareggio su un campo difficile come il Mestalla. Che in questi anni è stato quasi sempre terra di conquista, rimanendo comunque un terreno di gioco abbastanza ostico per tutti.

Il pronostico

Una gara decisamente da X con pochi gol. E magari potrebbe anche finire zero a zero. Sì, la situazione che si presenta è questa e ci sono pochi dubbi che nessuna delle due cercherà davvero con veemenza la vittoria. Un punto e tutti felici. O quasi.

Le probabili formazioni di Valencia-Real Sociedad

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gaya; Guerra, Barrenechea; Rioja, Almeida, D Lopez; Duro.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Elustondo, Zubeldia, Aguerd, Munoz; Kubo, Mendez, Zubimendi, Sucic, Gomez; Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0