Pronostico Marsiglia-Strasburgo: quando le motivazioni fanno la differenza

Marsiglia-Strasburgo è una partita valida per la diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Fino a venerdì sera, quando De Zerbi stava preparando la partita contro lo Strasburgo di domenica, non si aspettava certamente di avere questa occasione enorme. La sconfitta del Monaco contro il Montpellier, ultimo della classe, ha ribaltato invece una situazione che sembrava anche abbastanza delineata. E diciamolo chiaramente, la possibilità di allungare sulla terza è una motivazione troppo importante per i padroni di casa per non sfruttarla.

Il Marsiglia, inoltre, è una squadra decisamente in forma che sembra, pure, aver trovato quella quadratura tattica che il tecnico italiano aveva in mente. E siccome ha dei giocatori di qualità anche abbastanza importante, che inoltre sanno pure come affrontare, mentalmente, questo tipo di partite che possono indirizzare la stagione, allora è evidente che contro lo Strasburgo le possibilità di prendersi i tre punti sono davvero enormi. E come detto prima anche inaspettate.

Sì, è anche vero che gli ospiti si presentano a questo match forti di un bel biglietto di visita di sei risultati utili consecutivi. Ma è appunto per questo che, aggiustando sensibilmente la propria classifica, potrebbero pagare qualcosa mentalmente e fisicamente: lo sforzo è stato enorme, ed è stato sotto gli occhi di tutti. Ecco perché il Marsiglia ha tutte le carte in regola per prendersi dal match di questa sera l’intera posta in palio.

Come vedere Marsiglia-Strasburgo in diretta tv e in streaming

La sfida Marsiglia-Strasburgo, in programma domenica 19 gennaio alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Marsiglia è quotata 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non si può ovviamente non dare favorito il Marsiglia che come detto prima può allungare forse in maniera decisiva al secondo posto in classifica. Match indirizzato sin dalla vigilia, con poche possibilità per lo Strasburgo di uscire indenne.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Strasburgo

MARSIGLIA (4-4-2): Rulli; Murillo, Balerdi, Cornelius; Luis Henrique, Hojbjerg, Rongier, Rabiot, Merlin; Greenwood, Rowe.

STRASBURGO (4-3-3): Petrovic; Doue, Sarr, Doukoure, Diego Moreira; Bakwa, Diarra, Andrey Santos; Lemarechal, Emegha, Nanasi.



POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1