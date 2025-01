I pronostici di sabato 18 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di sabato 18 gennaio: in campo la Serie A con due partitoni, e poi Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

La seconda giornata di ritorno di Serie A prosegue questo sabato con altre tre partite in programma, tra cui due partitoni: Juventus-Milan alle 18:00 e Atalanta-Napoli alle 20:45. Il Milan, com’era avvenuto in Supercoppa, lascerà il pallino del gioco nelle mani della squadra di Thiago Motta cercando di rendersi pericoloso in contropiede. Sulla falsariga dei due precedenti stagionali, assisteremo probabilmente ad un match assai combattuto, non di facile lettura, che potrebbe anche terminare in pareggio (non una novità per la Signora). La sfilza dei “gol” nelle partite che vedono protagonista la Juventus probabilmente si allungherà: almeno una rete per parte tra bianconeri e rossoneri.

Lo scorso novembre Gasperini riuscì ad espugnare il fortino di Conte, andando a vincere 3-0 al “Maradona” per la seconda volta nel giro di pochi mesi (stesso risultato di marzo). A Bergamo, tuttavia, l’ultimo successo della Dea contro gli azzurri è datato addirittura 2021, con i partenopei che hanno avuto la meglio nelle ultime tre visite al Gewiss Stadium. Insomma, anche i precedenti predicano cautela in vista di una gara dal pronostico aperto. Non è da escludere, però, che la squadra di Conte, apparsa più in palla rispetto ai nerazzurri nelle ultime uscite, possa tornare a casa con un risultato positivo (il pari manca a Bergamo dal 2014). Entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Stoccarda-Friburgo di Bundesliga, Lens-PSG di Ligue 1, Getafe-Barcellona di Liga, Newcastle-Bournemouth e Brentford-Liverpool di Premier League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Juventus-Milan, Serie A, ore 18:00

Vincenti

Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Wolfsburg, Bundesliga, ore 15:30)

(in Bayern Monaco-Wolfsburg, ore 15:30) PSV (in Pec Zwolle-PSV, Eredivisie , ore 16:30)

(in Pec Zwolle-PSV, , ore 16:30) Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Gladbach, Bundesliga, ore 18:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Stoccarda-Friburgo , Bundesliga , ore 15:30

, ore 15:30 Lens-PSG , Ligue 1 , ore 17:00

, , ore 17:00 Getafe-Barcellona, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Newcastle-Bournemouth , Premier League, ore 13:30

, Premier League, ore 13:30 Brentford-Liverpool , Premier League , ore 16:00

, , ore 16:00 Atalanta-Napoli, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 15.43 GOLDBET ; 16.14 SNAI; 15.43 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• PAREGGIO in Arsenal-Aston Villa, Premier League, ore 18:30