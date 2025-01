Pronostico Arsenal-Aston Villa: emergenza infortuni e sgambetto dell’ex

Arsenal-Aston Villa è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In campionato l’Arsenal ha ritrovato quel sorriso che aveva perso nelle coppe: dopo le delusioni rimediate in League Cup ed FA Cup – sconfitta nella semifinale d’andata con il Newcastle e sconfitta ai rigori contro il Manchester United – i Gunners sono tornati al successo in uno dei match più sentiti della stagione calcistica, il derby di Londra Nord con il Tottenham (2-1).

Un autogol di Solanke e Trossard mercoledì scorso hanno ribaltato gli Spurs, sempre più in crisi. E si è trattato di una vittoria “doppia”, se consideriamo che Nottingham Forest e Liverpool si sono tolti punti a vicenda: i londinesi nella stessa notte hanno evitato un possibile sorpasso in classifica da parte dei Garibaldi Reds, terzi a 2 lunghezze dagli uomini di Mikel Arteta, e rosicchiato qualche punticino alla capolista della Premier League, adesso a +4 (ma con una gara da recuperare). Tenere aperta la corsa al titolo è l’obiettivo dell’Arsenal, tra i club più attivi in questo mercato invernale: sembra che i Gunners abbiano ormai chiuso per Mbeumo del Brentford ma il tecnico basco è sulle tracce di un attaccante di peso, indispensabile adesso che si è fatto male anche Saka. All’Emirates Stadium, nel frattempo, arriva l’ex Unai Emery con il suo Aston Villa: i Villans in settimana hanno piegato di misura l’Everton, rovinando il debutto di David Moyes sulla panchina dei Toffees e centrando il secondo successo di fila (0-1, decisivo il gol di Watkins) dopo quello con il Leicester.

Due vittorie che hanno permesso al club di Birmingham di restare attaccato al treno Champions League, come dimostra l’attuale settimo posto, a -3 dal quarto. Sono numerose, tuttavia, le assenze con cui deve fare i conti Emery: a Londra non ci saranno Barkley, McGinn, Pau Torres e Diego Carlos. Nell’Arsenal invece sono out Tomiyasu, White, Saka e Gabriel Jesus (il brasiliano ha purtroppo terminato la stagione). In dubbio Calafiori.

Il pronostico

L’Aston Villa lo scorso aprile tolse un “pezzetto” di titolo all’Arsenal e guarda caso è stata l’ultima squadra, per quanto riguarda il campionato, a battere i Gunners a domicilio. La squadra di Arteta, senza un centravanti di ruolo, potrebbe far fatica contro una formazione arcigna ed in forma come quella di Emery ma l’imbattibilità casalinga proseguirà: il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre all’Emirates Stadium.

Le probabili formazioni di Arsenal-Aston Villa

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Havertz, Trossard.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Onana; Rogers, Tielemans, Bailey; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1