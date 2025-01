Pronostico Atalanta-Napoli: non succede dal 2014

Atalanta-Napoli è una partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo la Juventus tocca al Napoli capolista far visita all’Atalanta di Gian Piero Gasperini: il Gewiss Stadium di Bergamo sarà dunque teatro del secondo match clou a distanza di pochi giorni dalla sfida con i bianconeri, terminata 1-1. La partita con gli azzurri di Antonio Conte, se vogliamo, potrebbe avere un peso specifico ancora maggiore, dal momento che la Dea è una delle squadre che insidiano il primato dei partenopei, volati a +4 in classifica nelle ultime settimane anche grazie al calo dei bergamaschi.

Sì, l’Atalanta ha rallentato da fine dicembre in poi, pareggiando tre volte di fila in campionato (Lazio, Udinese e Juventus) e perdendo contro l’Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana. Cosa succede alla squadra che fino ad un mese fa correva a mille? I vari De Ketelaere e Lookman, per citarne un paio, sembra abbiano perso un po’ di brillantezza, con Gasperini costretto ad attingere dalla panchina: non a caso è stato l’oriundo Retegui a riacciuffare la Vecchia Signora nel recupero della diciannovesima giornata.

L’Atalanta, nel frattempo, è stata scavalcata anche dall’Inter, salita al secondo posto e con un punto in più della Dea. Il Napoli invece ha approfittato di un calendario non impossibile – e del fatto che ha meno impegni rispetto alle dirette concorrenti – per fare un altro filotto. Contro il Verona (2-0) gli azzurri hanno fatto registrare il quinto successo di fila, il terzo senza subire neppure un gol, un match sul quale non ha influito neppure la notizia della partenza di Kvaratskhelia, “annunciata” dallo stesso Conte in conferenza stampa. Quella del georgiano, finito al PSG in Ligue 1, rappresenta indubbiamente una grossa perdita per un club che ora adovrà essere bravo a reinvestire i soldi dell’onerosa cessione per trovare un sostituto all’altezza.

Atalanta-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Gasperini dovrà rivedere qualcosa in difesa, vista la squalifica di Kolasinac: probabile che il posto del bosniaco lo prenda Scalvini, con Djimsiti dirottato a destra. Assenti anche Cuadrado e Kossounou. Il rebus principale è comunque in attacco: Retegui reclama spazio dopo il gol alla Juventus ma il tecnico nerazzurro potrebbe pure decidere di non dare punti di riferimento a Conte, schierando Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Lookman.

Non dovrebbero esserci novità invece nella formazione del Napoli, che sarà identica a quella che ha affrontato il Verona. Davanti tridente Politano-Lukaku-Neres, in difesa invece possibile ballottaggio Spinazzola-Olivera.

Come vedere Atalanta-Napoli in diretta tv e in streaming

Atalanta-Napoli è in programma sabato alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Atalanta-Napoli anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Lo scorso novembre Gasperini riuscì ad espugnare il fortino di Conte, andando a vincere 3-0 al “Maradona” per la seconda volta nel giro di pochi mesi (stesso risultato di marzo). A Bergamo, tuttavia, l’ultimo successo della Dea contro gli azzurri è datato addirittura 2021, con i partenopei che hanno avuto la meglio nelle ultime tre visite al Gewiss Stadium. Insomma, anche i precedenti predicano cautela in vista di una gara dal pronostico aperto. Non è da escludere, però, che la squadra di Conte, apparsa più in palla rispetto ai nerazzurri nelle ultime uscite, possa tornare a casa con un risultato positivo (il pari manca a Bergamo dal 2014). Entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, David Neres.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1