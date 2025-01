Pronostico Juventus-Milan: non accade dall’ultimo precedente in Serie A

Juventus-Milan è una partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Contro l’Atalanta, in uno dei recuperi della diciannovesima giornata di campionato, la Juventus ha fatto “13”, come hanno ironizzato i principali quotidiani sportivi italiani. Tredici sono i pareggi della Signora nei primi venti turni di Serie A, un numero abnorme se confrontato a quello delle vittorie: solamente 7. I bianconeri, suona un po’ beffardo, sono invece ancora imbattuti: statistica che non riesce a far sorridere Thiago Motta, a -2 dal quarto posto ma a -13 dal Napoli capolista ed ormai praticamente fuori dalla lotta per lo scudetto.

A Bergamo, martedì scorso, si è però vista una Juventus diversa da quella delle ultime uscite. Farsi rimontare è diventata una costante – la squadra di Motta è reduce da quattro gare in cui ha dilapidato punti da situazioni di vantaggio – ma contro la Dea non ha affatto sfigurato, nonostante fosse senza una punta di ruolo per via dell’assenza di Vlahovic, giocando forse nel complesso meglio dei nerazzurri. La difesa però continua a fare acqua (in campionato l’ultimo clean sheet risale a fine novembre, guarda caso contro il Milan) e davanti serve al più presto un attaccante di riserva. In arrivo dal PSG Kolo Muani, che il tecnico vorrebbe poter schierare già contro il Milan, mentre per la corsia destra il rinforzo è Alberto Costa, ex Vitoria Guimaraes.

Motta sogna l’immediata rivincita contro i rossoneri, che hanno avuto la meglio in rimonta solo due settimane fa a Riad, in Supercoppa Italiana (1-2): Yildiz aveva portato in vantaggio Juve ma nel secondo tempo il Diavolo era statocapace di ribaltare tutto grazie a Pulisic e ad una goffa autorete di Gatti. Sergio Conceiçao, nel frattempo, ha festeggiato il primo successo anche in Serie A. Dopo il deludente pareggio casalingo (1-1) con il Cagliari, il suo Milan ha battuto – sempre in rimonta – il Como di Cesc Fabregas nel recupero (1-2) grazie ai gol dei senatori Leao e Theo Hernandez. Non una prestazione brillante da parte dei rossoneri, messi sotto sul piano del gioco, ma fondamentale per riavvicinarsi al quarto posto, ora distante solo 5 punti (il Milan ha ancora una gara da recuperare).

Juventus-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Motta recupera in extremis Vlahovic ma non Conceiçao, che salterà il Milan. Sulla trequarti quindi agiranno Yildiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez, quest’ultimo preferito a McKennie. La difesa sarà invece composta da Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso: l’ex Genoa e Bologna sarà regolarmente in campo nonostante le sirene del Manchester City, che sarebbe disposto a sborsare oltre 60 milioni per portarlo in Inghilterra.

Dall’altro lato, Conceiçao deve fare a meno dello squalificato Morata ma anche dell’infortunato Pulisic, out dopo l’affaticamento post-Como. Niente da fare per Thiaw, alle prese con una lesione al bicipite femorale: al centro della difesa giocheranno Gabbia e Tomori. Riecco Bennacer: l’algerino affincherà Reijnders e Fofana.

Il pronostico

Il Milan, com’era avvenuto in Supercoppa, lascerà il pallino del gioco nelle mani della squadra di Thiago Motta cercando di rendersi pericoloso in contropiede. Sulla falsariga dei due precedenti stagionali, assisteremo probabilmente ad un match assai combattuto, non di facile lettura, che potrebbe anche terminare in pareggio (non una novità per la Signora). La sfilza dei “gol” nelle partite che vedono protagonista la Juventus probabilmente si allungherà: almeno una rete per parte tra bianconeri e rossoneri.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Vlahovic.

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Musah, Abraham, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1