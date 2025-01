Pronostico Bologna-Monza: non c’è due senza tre

Bologna-Monza è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due pareggi importanti contro Roma e Inter. Anche se entrambi, un poco, soprattutto quello contro i giallorossi, ha lasciato l’amaro in bocca a Vincenzo Italiano: ripreso all’ultimo pallone disponibile della partita dal rigore di Dovbyk. Ma la sua squadra sta effettivamente bene e lo ha dimostrato anche nella trasferta di San Siro. Un colpo grosso il punto strappato ai nerazzurri.

E adesso il Bologna vuole tornare a vincere: un’affermazione in casa manca dallo scorso 15 dicembre quando a cadere è stata la Fiorentina. Semplice? Macché, il Monza con Bocchetti ha battuto appunto la Viola conquistando una vittoria assai pesante per il proseguo della propria stagione. Ma se in campo riuscissimo a vedere il Bologna ammirato nelle ultime uscite, allora possiamo tranquillamente affermare che gli emiliani si prenderanno i tre punti.

E c’è pure un altro dato da sottolineare che ci invita anche a spingerci oltre con il pronostico per la solita storia del non c’è due senza tre. Negli ultimi due incroci tra Bologna e Monza, il match ha regalato almeno tre reti complessive. E visti anche gli ultimi parziali delle due squadre, anche sabato pomeriggio potrebbe finire in questo modo.

Come vedere Bologna-Monza in diretta tv e in streaming

Bologna-Monza è in programma sabato alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

La vittoria del Bologna è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica. Per gli analisti della Snai vale 1.60 volte la posta.

Il pronostico

Tre reti complessive, almeno, e vittoria del Bologna che ci può stare. Gli emiliani sono in forma e torneranno a prendersi i tre punti in casa che mancano da un mese.

Le probabili formazioni di Bologna-Monza

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumi, Beukema, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì/D’Ambrosio, Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, Ciurria; Caprari, Maldini; Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1