Sinner, l’addio è ufficiale: un fulmine a ciel sereno

Sinner, accadrà presto: nessun ripensamento, ha già deciso.

Il popolo dei social, ironicamente s’intende, lo chiama “papà”. Lavora con lui dall’estate del 2022 ed è arrivato giusto in tempo per godersi il momento più bello di quel giro sulle montagne russe che è la carriera sportiva di Jannik Sinner. Una carriera che è appena iniziata ma che ha già riservato all’azzurro e ai suoi tifosi una marea di soddisfazioni.

Così come, d’altra parte, al suo coach Darren Cahill, che da due anni e mezzo a questa parte ha affiancato l’altoatesino e il suo primo allenatore, Simone Vagnozzi. Il numero 1 del mondo ha sempre parlato dell’australiano in termini estremamente positivi, sottolineando come il suo atteggiamento contribuisca a rilassarlo e a farlo stare più tranquillo in campo. Dovrà presto imparare a farne a meno, però, dal momento che le ultime notizie non sono, in tal senso, per nulla rassicuranti.

Sapevamo bene sin dal principio che Cahill non avrebbe più allenato nessun altro tennista, dopo Jannik. Non ci aspettavamo, tuttavia, che potesse decidere di abbandonare la nave tanto presto, proprio quando ci si è iniziati a divertire. Purtroppo, però, quello che nessuno osa immaginare si verificherà molto presto: Cahill non sarà più parte del team del re incontrastato del ranking Atp.

La notizia inaspettata gela i tifosi di Sinner

L’annuncio è arrivato, come un fulmine a ciel sereno, subito dopo la vittoria di Sinner su Schoolkate, al secondo turno, cioè, dello Slam che si gioca proprio nella terra dei canguri.

Il numero 1 del mondo ha annunciato, a malincuore, che questa sarà l’ultima stagione del suo allenatore e che dal prossimo anno in poi, stando così le cose, dovrà fare a meno della sua calma serafica e dei suoi preziosissimi consigli. Ed è vero che Darren aveva avvisato tutti con largo anticipo, ma ciò non toglie che udire la conferma ufficiale da parte del tennista abbia spiazzato – e anche, perché no, preoccupato – i sostenitori del campione di San Candido.

“Sono orgoglioso che abbia detto che io sarò il suo ultimo giocatore. Gli devo molto e abbiamo fatto un bel percorso insieme – ha detto in conferenza stampa, dopo la partita che gli ha offerto il pass per accedere al terzo turno – Lui ha una bellissima famiglia e tante cose anche al di fuori del tennis. Però vediamo, un anno è ancora molto lungo…”.