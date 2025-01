Pronostico Getafe-Barcellona: gol agli antipodi, svelato il motivo

Getafe-Barcellona è una partita della ventesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo la vittoria in Supercoppa è arrivato anche il passaggio del turno in Coppa del Re. Quella appena trascorsa è stata una settimana speciale per il Barcellona, che ha ripreso, evidentemente, a correre, dopo un momento di appannamento assai importante nel corso della stagione. Un momento che ha permesso all’Atletico di allungare in vetta. Ma molto è da scrivere, se non tutto.

Contro il Getafe – squadra che occupa la quindicesima posizione in classifica, sopra di tre punti rispetto alla zona rossa – gli uomini di Flick riusciranno quasi sicuramente a prendersi i tre punti. Certo, la sensazione, andando soprattutto a controllare i dati della formazione che gioca in casa, è che i catalani ci possano mettere o più tempo del previsto a sbloccare il match, oppure avere delle difficoltà a segnare. Il motivo? Adesso ve lo spieghiamo perché la statistica è davvero importante e rende l’idea di come il Getafe affronti le partite.

Sono solamente 16 i gol subiti dalla formazione di casa. La seconda migliore dell’intera Liga alle spalle di quella dell’Atletico Madrid. Una squadra che si abbassa tutta dietro la linea della palla e che concede pochissimo anche se, dall’altro canto, segna anche abbastanza poco. Con 13 gol fatti, insieme al Valladolid, è quella che ha esultato di meno nel corso di questa annata. Ecco perché l’over 2,5 è quotato anche abbastanza alto. In 4 delle ultime cinque uscite le reti si sono viste con binocolo. Certo, il quinto risultato è anche un quattro a zero a favore del Barcellona.

Come vedere Getafe-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Getafe-Barcellona, gara valida per la ventesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00.

Il pronostico

Magari ci metterà un po’ di più a trovare il gol, magari potrebbe sbloccarla subito e andare tutto in discesa. Fatto sta che il Barcellona i tre punti se li prenderà in questo match. Che crediamo possa regalare, pure, meno di tre reti complessive. Per il Getafe, trovare il gol, sarà difficilissimo. E infatti non lo dovrebbe trovare.

Le probabili formazioni di Getafe-Barcellona

GETAFE (4-4-2): Soria; Dakonam, Duarte, Alderete, Iglesias; Alena, Milla, Arambarri, Coba; Uche, Mayoral.

BARCELLONA (4-2-3-1): Pena; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2