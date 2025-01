Sinner, sentenza doping spartiacque: ballano 50 milioni

Proposta indecente per il numero 1 del mondo: lo vogliono a tutti i costi.

Non v’è dubbio sul fatto che campioni del calibro di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz abbiano completamente rivoluzionato non solo la geografia del ranking Atp, ma anche ridisegnato i confini dello sport in cui hanno dimostrato di poter eccellere. Sembra tutto diverso, come fosse nuovo, da quando l’azzurro e l’iberico sono comparsi nel circuito maggiore.

Non che in precedenza il movimento non fosse altrettanto ben rappresentato, intendiamoci. Non c’è era che non abbia avuto i suoi fenomeni, ma il successo dei nativi di San Candido e di Murcia sembra avere oltrepassato ogni limite. Ne è convinto il giornalista statunitense Matthew Futterman, che ha scritto di loro, nei giorni scorsi, sulle pagine del New York Times, parlando dei due tennisti europei come di due stelle destinate a stravolgere per sempre il mondo del tennis.

“I grandi giocatori vincono un sacco di partite e tornei ma i più grandi giocatori di sempre cambiano il modo in cui si pratica il loro sport – ha scritto nel suo articolo – ridisegnando il campo da tennis per creare nuovi tiri e angoli che pochi pensavano fossero possibili prima. Pensate al modo in cui le star del basket Steph Curry e Caitlin Clark hanno normalizzato i tiri da tre punti da ben oltre la lunetta, estendendo le difese, creando spazi offensivi dove non avrebbero dovuto esistere e riprogettando il kit di strumenti che il basket di alto livello richiedeva, Sinner e Alcaraz stanno avendo un impatto simile sul loro sport. I campi da tennis sono ancora lunghi 24 metri e larghi 8. Non sono cresciuti. Sono loro due che fanno sembrare che lo siano“.

50 milioni per Sinner, ma solo a una condizione

Lo hanno cambiato nella misura in cui il loro successo, oramai, è andato ben oltre il campo da tennis. Al punto che, nelle scorse ore, Sinner ha ricevuto una proposta indecente, i cui termini hanno lasciato di stucco tanto lui quanto i tifosi.

Non è un mistero che l’Arabia Saudita stia corteggiando in maniera spietata i principali protagonisti del circuito maggiore. Ne ha radunati sei, qualche mese fa, al Six Kings Slam, offrendo loro una barca di soldi per mettere in piedi un torneo di esibizione che sancisse il suo desiderio di fare da cornice ai grandi eventi tennistici. E non è finita qui.

Lo stesso Paese avrebbe offerto al numero 1 del mondo una cifra da capogiro per convincerlo ad accettare la proposta di diventare uno dei simboli di Expo 2030. Sarebbero stati messi sul piatto, come riferisce Libero, nientepopodimeno che 50 milioni di dollari. A una condizione, però: la trattativa non andrà in porto fino a che la Wada non emetterà la temuta, ma al tempo stesso attesissima, vicenda doping, che sappiamo essere attesa nel prossimo mese di aprile. E solo allora sapremo, sia in un senso che nell’altro, cosa ne sarà del campione azzurro.