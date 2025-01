I pronostici di venerdì 17 gennaio: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 17 gennaio: ci sono gli anticipi di Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, in campo anche la Serie B e altri campionati minori.

La prima partita della ventunesima giornata di Serie A mette di fronte due squadre che hanno cambiato allenatore nel corso del campionato: la Roma addirittura due volte, con Juric al posto di De Rossi e poi l’arrivo di Ranieri, il Genoa una con Vieira subentrato a Gilardino. Il vero cambio di passo a livello di punti lo ha fatto il Genoa, che con Viera ha acquisito maggiore solidità difensiva, incassando più di un gol solamente due volte in 8 gare.

Con Ranieri a livello di punti non c’è stato un miglioramento finora rispetto alla gestione Juric, ma sul piano del gioco e della posizione in campo dei calciatori i passi in avanti fatti sono innegabili. All’Olimpico poi i risultati sono decisamente migliori e così i giallorossi partono favoriti anche se una goleada appare di difficile realizzazione.

I pronostici sulle altre partite

I gol dovrebbero invece arrivare puntuali nell’anticipo di Bundesliga tra l’Eintracht Francoforte e il Borussia Dortmund, fin qui disastroso in trasferta e capace di subire addirittura quattro gol dal Kiel nel turno infrasettimanale.

Nella Ligue 1 francese il Monaco parte favorito sul campo del Montpellier, maggiore equilibrio e gol probabile in Lille-Nizza: sarebbe l’indicesimo consecutivo per i rossoneri tra campionato ed Europa League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+OVER 1,5 in Montpellier-Monaco, Ligue 1, ore 19:00

Vincenti

Benfica (in Benfica-Famalicao, Primeira Liga, ore 21:15)

(in Benfica-Famalicao, ore 21:15) Galatasaray (in Hatayspor-Galatasaray, Super Lig, ore 18:00)

(in Hatayspor-Galatasaray, ore 18:00) Roma (in Roma-Genoa, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hatayspor-Galatasaray, Super Lig , ore 18:00

, ore 18:00 Montpellier-Monaco , Ligue 1 , ore 19:00

, , ore 19:00 Benfica-Famalicao, Primeira Liga, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Sampdoria-Cesena , Serie B , ore 20:30

, , ore 20:30 Lille-Nizza, Ligue 1, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 12.61 GOLDBET ; 12.54 SNAI; 12.61 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Lille-Nizza, Ligue 1, ore 21:00