Pronostici Bundesliga 18 gennaio: due scontri diretti da gol e over

Bundesliga, si ritorna subito a giocare in Germania dopo uno scoppiettante turno infrasettimanale: il Bayern Monaco ospita il Wolfsburg.

Si torna immediatamente in campo in Bundesliga dopo il turno infrasettimanale. Questo turno coincide con la prima giornata del girone di ritorno ed al giro di boa è il Bayern Monaco a guardare tutti dal basso verso l’alto, anche se i campioni in carica del Bayer Leverkusen stanno facendo di tutto per impedire ai bavaresi di andare in fuga. È di 4 punti, nel momento in cui scriviamo, il vantaggio degli uomini di Vincent Kompany nei confronti delle Aspirine di Xabi Alonso.

Mercoledì scorso il Bayern Monaco ha subito replicato ai rossoneri, che 24 ore prima si erano imposti 1-0 sul sorprendente Mainz: goleada (5-0) al malcapitato Hoffenheim e distanze ristabilite nei confronti di Schick e compagni. Per il Bayern si è trattato del terzo successo di fila: il lieve calo vissuto nelle prima metà di dicembre – in cui è arrivata la prima e finora unica sconfitta in campionato – è un lontano ricordo. Per la seconda volta consecutiva i bavaresi hanno segnato 5 gol tra le mura amiche ed il computo delle reti complessive è salito a 53 (miglior attacco e miglior difesa).

In questo turno farà visita al Bayern Monaco il Wolfsburg, attualmente in lotta per rientrare tra le prime sei e riconquistare quell’Europa che manca da un po’. I biancoverdi di Ralph Hasenhuttl sono ripartiti alla grande nel 2025 e nel turno infrasettimanale, a distanza di pochi giorni dalla vittoria di misura in casa dell’Hoffenheim, hanno preso a pallate il Borussia Monchengladbach, strapazzato 5-1. Difficile ipotizzare un colpaccio del Wolfsburg all’Allianz Arena ma non è da escludere che possa riuscire a perforare, almeno in un’occasione, la difesa bavarese: l’ultima volta che i biancoverdi sono rimasti a secco di gol è stato a ottobre.

Le previsioni sulle altre partite

In settimana un gol di Sesko non è bastato al Lipsia per evitare la sconfitta a Stoccarda: ribaltati nella ripresa, i Roten Bullen di Marco Rose hanno rimediato il secondo k.o. nelle ultime due giornate, chiudendo addirittura in 9 uomini per via delle espulsioni di Sesko e Openda.

Senza due titolarissimi, dunque, il Lipsia non può sottovalutare il Bochum. I biancoblu sono ultimi in classifica ma nelle ultime settimane sembrano essere riusciti ad invertire la rotta (tre successi nelle ultime quattro, l’ultimo nei quali nello scontro salvezza con il St. Pauli): i gol non dovrebbero mancare. Da attenzionare anche gli scontri diretti tra Kiel e Hoffenheim, rispettivamente penultimo e terzultimo, e tra Heidenheim e St. Pauli. Gli anseatici hanno fatto l’impresa contro il Borussia Dormtund – battuto 4-2 nell’infrasettimanale – e dovrebbero evitare la sconfitta anche contro il club di Sinsheim, ma si preannuncia equilibrata pure l’altra sfida, in cui entrambe dovrebbero andare a segno. Chiudiamo con Stoccarda-Friburgo, scontro per l’Europa: leggermente favoriti gli Svevi, dal momento che in trasferta Grifo e compagni hanno vinto solo due partite.

Bundesliga: possibili vincenti

Kiel o pareggio (in Kiel-Hoffenheim)

Stoccarda (in Stoccarda-Friburgo)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Kiel-Hoffenheim

Bochum-Lipsia

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Bayern Monaco-Wolfsburg

Heidenheim-St. Pauli

La vittoria dello Stoccarda è quotata a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Heidenheim-St. Pauli è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

