Pronostici Premier League 18 gennaio: in casa non sa più vincere

Premier League, due pareggi consecutivi in campionato per il Liverpool capolista: i Reds possono riprendere la corsa in casa del Brentford.

Nel turno infrasettimanale si è ridotto il vantaggio del Liverpool nei confronti dell’Arsenal, tornato a -4. I Reds, tuttavia, devono ancora recuperare il derby con l’Everton rinviato per maltempo lo scorso dicembre, motivo per cui al momento hanno una gara in meno rispetto ai Gunners.

La frenata degli uomini di Arne Slot, in ogni caso, è sotto gli occhi di tutti: il Liverpool ha pareggiato le ultime due partite di campionato (2-2 con il Manchester United e 1-1 con il Nottingham Forest), dimostrando di essere meno brillante rispetto a qualche settimana fa.

L’allenatore ex Feyenoord però non deve farne un dramma, se consideriamo che la sua squadra ha ancora un vantaggio importante sulle inseguitrici e resta la principale candidata al titolo. I Reds avranno l’occasione di rifarsi nella trasferta, la seconda consecutiva, con il Brentford, che arriva a distanza di pochi giorni dal match del City Ground con il Forest. Le Bees nell’ultimo mese hanno perso quota, allontanandosi progressivamente dalla zona Europa (attualmente sono decimi). Il loro rimane un ottimo campionato ma il fatto che da inizio dicembre abbiano avuto la meglio solo con il fanalino di coda Southampton la dice lunga. Una volta terminata la lunga imbattibilità casalinga, la squadra di Thomas Frank si è come disciolta: martedì scorso ha fermato 2-2 il Manchester City, ma in precedenza avevano violato il Community Stadium Forest, Arsenal e addirittura il modesto Plymouth in FA Cup. Il Liverpool, dunque, ha buone possibilità di tornare al successo in una gara in cui potrebbero andare a segno anche i padroni di casa.

Le previsioni sulle altre partite

Nel turno infrasettimanale è proseguita la striscia negativa del Leicester. La cura van Nistelrooy non fa effetto e le Foxes, oltre ad incassare sempre gol, non stanno facendo passi avanti in classifica, restano penultime.

Il Fulham cercherà di approfittare del momentaccio di Vardy e compagni per dimenticare il rocambolesco k.o. nel derby londinese con il West Ham: altamente probabile un risultato positivo dei Cottagers in un match da almeno tre gol complessivi. Per quanto riguarda gli Hammers, invece, in settimana è arrivata la prima gioia per Graham Potter da quando siede sulla panchina del club di Londra Est: il West Ham si è aggiudicato la stracittadina con il Fulham tornando a vincere in campionato dopo due sconfitte di fila, costate l’esonero allo spagnolo Lopetegui. Promette gol ed equilibrio l’altro derby con il Crystal Palace, sebbene consideriamo leggermente favoriti i padroni di casa, che davanti al loro pubblico non perdono dal 2022 contro le Eagles.

Premier League: possibili vincenti

Liverpool (in Brentford-Liverpool)

West Ham o pareggio (in West Ham-Crystal Palace)

La partita da almeno tre gol complessivi

Leicester-Fulham

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Brentford-Liverpool

West Ham-Crystal Palace

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in West Ham-Crystal Palace è quotato invece a 1.57 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

