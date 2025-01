Pronostico Newcastle-Bournemouth: sempre la stessa storia

Newcastle-Bournemouth è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Continua la clamorosa rincorsa del Newcastle, che tra Premier League e Fa Cup, nel corso della settimana, ha piazzato la nona vittoria di fila. Obiettivo dichiarato, quello di arrivare in doppia cifra. E vedendo lo stato di forma di Tonali e compagni diciamo che contro il Bournemouth l’obiettivo è davvero alla portata.

Così come vi abbiamo raccontato nel corso della settimana è successo di nuovo un fatto: i bianconeri di Howe, quando riescono a sbloccare la partita nei primi 45minuti, poi la portano a casa. Un fatto successo per la sesta volta di fila che dimostra come i bianconeri siano mentalmente, sempre, dentro al match. Trascinati anche da un Isak in forma clamorosa e autore, nella partita contro i Wolves, di due gol e un assist per la rete di Gordon. Insomma, lo svedese vive forse il suo momento migliore da quando è in Premier League e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Crediamo che anche sabato possa riuscire ad andare a segno.

Non sarà comunque semplicissimo riuscire a battere il Bournemouth, squadra distante solamente 4 lunghezze e che arriva a questa sfida dopo la bellezza di dieci risultati utili di fila. L’ultimo in casa del Chelsea. Ma gli ospiti, e ci scuseranno, non hanno una rosa per stare lì, in alto. Hanno una rosa per raggiungere una salvezza tranquilla e quello lo hanno già fatto, praticamente. In poche parole, le motivazioni del Newcastle, potrebbero anche fare la differenza in questa partita.