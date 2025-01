Sinner-Kalinskaya, è un dramma: classifica stravolta dopo l’ennesima prestazione dell’ex dell’azzurro. Tutto è successo in fretta

Le cose vanno in maniera totalmente opposta. E un po’ ovviamente dispiace e siamo sicuri dispiace anche a Jannik Sinner. Perché da quando la storia d’amore con la tennista Anna Kalinskaya si è chiusa, s’è visto subito che i due hanno approcciato alla cosa in maniera diversa.

Partiamo dall’azzurro: Jannik ha continuato a macinare vittorie su vittorie prendendosi quasi tutto quello che c’era. Dagli Us Open, passando per le Atp Finals e chiudendo la stagione, clamorosa, anche con la vittoria in Coppa Davis con la maglia azzurra. Insomma, sembra aver assorbito bene il colpo della delusione amorosa. Sì, perché quando una storia finisce quel pizzico di amarezza rimane sempre anche se rimangono i buoni rapporti. Noi non sappiamo quali rapporti ci sono tra i due, ma è evidente che non stiano più insieme nonostante di ufficiale, fino al momento, non ci sia stato nulla.

Kalinskaya: è un incubo

Discorso diverso deve essere fatto, e ci aggiungiamo anche purtroppo perché non è mai bello, per la tennista russa. La Kalinskaya, infatti, contro la Birrell non è nemmeno scesa in campo. Una decisione – si legge su Virgilio – che ha spiazzato tutti colori avevano deciso di fare le ore piccole per seguire dal vivo la prestazione dell’atleta russa.

“Il ritiro ancor prima di scendere in campo – si legge sul sito citato prima – apre nuovi interrogativi sulle condizioni di Anna. Che già ad Adelaide, pochi giorni fa, aveva accusato un piccolo malore che aveva reso necessario l’intervento del medico. Un bello spavento durante il match con Belinda Bencic, poi i messaggi rassicuranti e il trasferimento a Melbourne, con tanto di incontro con Jannik nel ventre della Rod Laver Arena. Ora il nuovo forfait, l’uscita anticipata dagli Australian Open e il crollo, inevitabile, nella classifica WTA, dove rischia di sprofondare al ventesimo posto. Oltre, anche”. Un anno fa la russa agli Australian Open era arrivata fino ai quarti di finale. Adesso le cose sono totalmente stravolte. Peccato.