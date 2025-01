Esordio con la Ferrari a rischio: annuncio devastante

A rischio l’esordio con la Ferrari: il retroscena clamoroso che svela come sono andate le cose. Una situazione davvero incredibile

Siamo tutti in attesa di vedere Lewis Hamilton con la tuta di colore rosso della Ferrari. Manca poco, ormai, affinché quello che fino allo scorso anno sembrava un sogno diventi realtà. Il pilota inglese, per le prossime due stagioni, siederà dentro la Rossa di Maranello al fianco di Leclerc. Insomma, ci siamo.

A salutare, come sappiamo tutti, è stato Carlos Sainz. Lo spagnolo, adesso alla Williams, ha iniziato una nuova fase della sua carriera. E lo scorso anno, come sappiamo, ha saltato il Gran Premio di Gedda per un’improvvisa operazione all’appendicite che lo ha messo ko in quel weekend. Se per lui, quindi, le cose sono andate male, per un’altra persona, Ollie Bearman, è arrivato l’improvviso esordio in Formula Uno. Il giovanissimo inglese, però, ha raccontato quello che stava succedendo e come, il suo esordio, stava per saltare.

Bearman e la paura dell’esordio che stava per saltare

A raccontare un curioso retroscena riguardante il weekend di Gedda, iniziato per Bearman con la conquista della pole position in F2 e terminato con un piazzamento a punti nel Circus, è stato proprio il diretto interessato, intervistato da Sky Sports Fortmula 1: “Ero a pranzo – ha detto Bearman – e il mio manager Chris ha ricevuto una chiamata da Fred Vasseur, ma non aveva più credito sul telefono. Fred lo ha chiamato e il telefono si è subito bloccato“.