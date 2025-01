Pronostici Serie B 18 gennaio: in arrivo l’ottavo “under” di fila

Serie B, la Cremonese di Stroppa ha l’occasione di consolidare il quarto posto nella sfida con il Cosenza mentre promette equilibrio Cittadella-Mantova.

Nessun big match ma tante sfide interessanti, specie in ottica salvezza. Sono cinque le gare in programma nel sabato pomeriggio della Serie B, valide per la giornata numero 22, la terza del girone di ritorno. La Cremonese di Giovanni Stroppa ancora non corre ma sta trovando un po’ di continuità e domenica scorsa ha fatto registrare la seconda vittoria nelle ultime tre giornate, strapazzando a domicilio il Frosinone (0-3), finito k.o. già ad inizio ripresa. I grigiorossi, imbattuti da oltre un mese, in questo turno hanno l’occasione di consolidare il quarto posto – la distanza dalla seconda piazza è ormai siderale, con il Pisa volato a +13 – nella sfida con il Cosenza, ultimo in classifica insieme alla Salernitana.

I calabresi in campo non sembrano voler mollare di un centimetro ma i limiti della rosa rimangono evidenti- la società, fortemente contestata dai tifosi, è corsa ai ripari assicurandosi qualche rinforzo, uno dei quali (Artistico) è già andato a segno nel 2-2 di sabato scorso con il Mantova – e la vittoria manca addirittura da inizio novembre. I Lupi, sempre alle prese con la zavorra della penalizzazione (-4), hanno dunque bisogno di punti e potrebbero dare filo da torcere ad una Cremonese che, ad ogni modo, resta favorita: gara da almeno due gol complessivi quella dello “Zini”.

Restando nei bassifondi della classifica, ha lanciato segnali positivi la Salernitana: i granata non sono riusciti ad evitare la sconfitta con la capolista Sassuolo (1-2) ma l’impatto del nuovo tecnico Roberto Breda è sembrato positivo. La spinta dell’Arechi potrebbe essere decisiva in un match da vincere a tutti i costi contro una Reggiana comunque in fiducia (due vittorie e un pari per gli emiliani, ora più vicini ai playoff che alla zona rossa). Anche in questo caso ci aspettiamo un incontro movimentato, in cui le reti non mancheranno.

Le previsioni sulle altre partite

Il Bari dà l’impressione di aver voltato pagina dopo le tre sconfitte di fila di fine dicembre. Una vittoria contro lo Spezia e un pareggio in un campo ostico come quello di Reggio Emilia con i Galletti, intenzionati ora a sfruttare il fattore campo contro un Brescia che non vince dal 3 novembre e che è reduce dall’ennesimo pareggio, il quinto consecutivo. Le ultime sette partite che hanno visto protagonisti i pugliesi sono terminate con il segno “Under 2.5” ed anche questa potrebbe non fare eccezione.

Lo spettacolo molto probabilmente latiterà anche a Modena: i padroni di casa a Palermo hanno appena visto interrompersi la lunga imbattibilità e, facendo leva sulla loro solidità (7 gol subiti nelle ultime 9), hanno buone possibilità di evitare la sconfitta contro il pericolante Frosinone, impantanato in zona playout. Grande equilibrio, infine, nello scontro diretto tra Cittadella e Mantova: leggerissima preferenza per i veneti, imbattuti da cinque turni, che possono approfittare del rendimento non entusiasmante dei virgiliani fuori casa.

Serie B: possibili vincenti

Salernitana (in Salernitana-Reggiana)

Cremonese (in Cremonese-Cosenza)

Bari o pareggio (in Bari-Brescia)

Le partite da almeno due gol complessivi

Salernitana-Reggiana

Cremonese-Cosenza

Serie B: la partita da almeno un gol per squadra

Cittadella-Mantova

Le partite da meno di tre gol complessivi

Modena-Frosinone

Bari-Brescia

Comparazione quote

La vittoria della Salernitana è quotata a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Bari-Brescia è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

