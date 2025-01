Pronostico Lens-PSG: expected goals, il dato clamoroso detta il segno

Lens-Psg è una partita valida per la diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Passaggio del turno in Coppa di Francia sicuramente meno semplice del previsto per il Psg. Contro una formazione di categoria inferiore, gli uomini di Luis Enrique si sono ritrovati a dover rincorrere. Poi hanno fatto quello che dovevamo fare, vincere, ma hanno preso due gol. E questo è un segnale da non sottovalutare soprattutto in un match come quello di sabato pomeriggio contro il Lens.

Ora, non ci possono essere dubbi, per le rose che scenderanno in campo, su chi vincerà questa partita. Nonostante qualche passaggio a vuoto durante la stagione – e nonostante la prossima settimana torni la Champions League. Il Psg in Patria non ha sicuramente rivali e in attesa di Kvara, si prenderà un’altra vittoria per tenere a debita distanza il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Una vittoria, però, sofferta, perché c’è un dato del Lens che deve fare riflettere e che ci indica come, i padroni di casa, possano almeno segnare un gol durante la partita.

Come vedere Lens-Psg in diretta tv e in streaming

La sfida Lens-Psg, in programma venerdì 17 gennaio alle 21:05, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Vittoria ospite, con almeno una rete per squadra durante la partita. Lens-Psg dovrebbe finire in questo modo, di conseguenza ci saranno almeno tre gol (forse quattro) dentro i 90minuti.

Le probabili formazioni di Lens-Psg

LENS (4-2-3-1): Koffi; Frankowski, Danso, Medina, Machado; Thomasson, Diouf; Sotoca, Fulgini, Zaroury; Koyalipou.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Hernandez, Mendes; Lee, Fabian Ruiz, Mayulu; Dembele, Ramos, Barcola.



POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3