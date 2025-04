Pronostico Cremonese-Juve Stabia: finisce come all’andata

Cremonese-Juve Stabia è una partita della trentatreesima giornata di Serie B: probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

I cinque risultati utili di fila hanno permesso alla Cremonese – che sulla carta è una delle squadre più importanti del campionato – di prendersi il quarto posto in classifica e di puntare, anche, al terzo. Lo Spezia non è così lontano, è una formazione come quella di Stroppa vede la possibilità di raggiungerlo.

Un vero e proprio big match quello contro la Juve Stabia. Neopromossi, i campani, è vero, ma al momento sono al quinto posto, dentro i playoff, e a sole tre lunghezze dai lombardi. Una macchina perfetta, o quasi, una squadra che senza chissà quali pensieri – se non quello della salvezza all’inizio dell’anno – è riuscita ad arrivare a questo punto della stagione con la quasi certezza di dare un’appendice alla parte finale della stagione. Ma queste sfide, anche per via delle qualità tecniche completamente diverse, sembrano già abbastanza indirizzate. E, nel match d’andata, abbiamo avuto un assaggio di cosa potrebbe succedere di nuovo nel pomeriggio di domenica.

E cosa potrebbe succedere? Un allungo decisivo per la formazione lombarda che ha tutte le carte in regola per prendersi tre punti fondamentali per il proprio campionato. E potrebbe anche esserci lo stesso risultato finale.

Come vedere Cremonese-Juve Stabia in diretta tv e in streaming

La sfida Cremonese-Juve Stabia, in programma domenica alle 15:00, verrà trasmesse in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Bari e Palermo anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Cremonese è quotata 1.70 su Goldbet e Lottomatica e 1.73 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria dei padroni di casa in una gara da almeno tre reti complessive e che, come possibile risultato esatto, potrebbe regalare lo stesso del match giocato in Campania. Ma i tre punti andranno alla squadra di Stroppa.

Le probabili formazioni Cremonese-Juve Stabia

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; De Luca, Johsen.

JUVE STABIA (3-5-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani, Leone, Piscopo, Buglio, Fortini; Adorante, Candellone.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1