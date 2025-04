Pronostico Fiorentina-Parma: la Conference non fa danni

Fiorentina-Parma è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Conference League, in questo caso, o per dirla meglio l’impegno europeo nel mezzo della settimana, non farà danni. Sì, la Fiorentina è stata impegnata in Slovenia contro il Celje, ma la Viola ha giocato ad un ritmo davvero basso e Palladino, inoltre, ha messo fortemente mano alla panchina per battere 2-1 la squadra che giovedì prossimo si presenterà al Franchi. Insomma, la qualificazione è in cassaforte e domenica, i toscani, davanti al presidente Rocco Commisso, dovrebbero riuscire a battere il Parma.

Sì, è altrettanto vero che la formazione di Chivu ha fermato l’Inter riuscendo a rimontare due gol giocando un secondo tempo coraggioso e all’attacco. Ma ogni partita ha davvero una storia a sé e quindi possibilità di uscire indenni dal Franchi, contro una Fiorentina che viene da cinque risultati utili di fila, quattro vittorie, non è facile.

Qualche cambio di formazione, Palladino, comunque, lo dovrebbe fare. Giovedì prossimo per squalifica non ci saranno Dodo e Zaniolo e quindi si candidano ad una maglia da titolare. Il primo è sicuro di averla, il secondo invece ha deluso anche in Conference quindi dovrebbe partire dalla panchina. Nel Parma, invece, Chivu non dovrebbe cambiare niente in difesa e a centrocampo. In attacco, invece, occhio a quelle che potrebbero essere le rivoluzioni.

Come vedere Fiorentina-Parma in diretta tv e in streaming

La sfida Fiorentina-Parma è in programma domenica alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

La vittoria della Fiorentina è quotata 1.70 su Goldbet e Lottomatica e 1.70 su Snai.

Il pronostico

La Fiorentina sta bene sia fisicamente che mentalmente. E in Slovenia con il minimo sforzo si è preso il massimo risultato. Quindi niente fatica aggiuntiva, o per meglio dire abbastanza poca. Match da almeno tre reti complessive e anche il Parma nell’arco dei 90′ dovrebbe riuscire a trovare la via della rete. Ma i tre punti andranno ai padroni di casa.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi. Kean, Gudmundsson.

PARMA (4-3-3): Suzuki; Del Prato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani, Keita, Sohm; Man, Bonny, Ondrejka.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1