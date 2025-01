Pronostico Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach: risultato già scritto

Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach è una partita della diciottesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo essere diventata la prima squadra in stagione a violare il Signal Iduna Park, ex fortino inespugnabile del Borussia Dortmund, il Bayer Leverkusen nel turno infrasettimanale si è assicurato altri 3 punti, portando a casa l’ennesimo successo – l’undicesimo di fila tra le varie competizioni – battendo di misura il sorprendente Mainz alla BayArena grazie ad un gol dello spagnolo Grimaldo ad inizio ripresa (1-0).

Una vittoria tutt’altro che scontata se consideriamo che i biancorossi avevano ottenuto 6 successi nelle ultime sette giornate, tra cui quello contro la capolista Bayern Monaco. Gli uomini di Bo Henriksen poco hanno potuto, tuttavia, contro i campioni in carica della Bundesliga, i quali hanno avuto il solo demerito di non aver concretizzato gran parte delle occasioni create (le statistiche, del resto, parlano chiaro). Il Leverkusen ha così impedito nuovamente al Bayern di scappare, anzi la pressione rimane forte sui bavaresi. Le Aspirine, infatti, danno l’impressione di essere tornati in modalità “campionato 2023-24”, vincendo ininterrottamente da inizio novembre. La striscia vincente può continuare nel match casalingo, il secondo di fila, contro il Borussia Monchengladbach, ancora stordito dai 5 gol rimediati martedì scorso nella trasferta di Wolfsburg.

I Fohlen, dopo aver perso di misura contro il Bayern Monaco nel weekend, sono stati travolti dai biancoverdi (5-1) rimediando la seconda sconfitta nel giro di pochi giorni. Rimasti in partita fino al 60′, hanno ceduto di schianto una volta incassato il 2-0, perdendo in questo modo l’occasione di salire sul treno Europa (il sesto posto resta comunque a -3). Nessun dramma per il tecnico Gerardo Seoane, anche se per la sua squadra non sarà semplice rifarsi contro un Bayer Leverkusen così in palla.

Come vedere Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Bayer Leverkusen in forma smagliante e Borussia Monchengladbach reduce da due sconfitte: è dal 2019 che i Fohlen non battono i rossoneri ed il trend è destinato a proseguire. Almeno tre i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach

BAYER LEVSERKUSEN (4-5-1): Hrádecký; Mukiele, Tapsoba, Tah, Hincapié; Xhaka, Andrich; Frimpong, Wirtz, Grimaldo; Schick.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-1-4-1): Nicolas; Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich; Reitz, Weigl; Honorat, Pléa, Hack; Kleindienst.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1