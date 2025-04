Pronostico Betis-Villarreal: si continua a braccetto

Betis-Villarreal è una gara della trentunesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Due squadre che hanno gli stessi punti in classifica e che, domenica sera, si potrebbero ritrovare nella stessa posizione. Sì, perché se da un lato ci potrebbe essere il fattore campo a fare la differenza, è evidente che l’impegno che il Betis ha avuto nel mezzo della settimana contro il Jagiellona in Conference League annulla tutto.

Mentalmente, soprattutto, aver giocato una gara così importante solamente pochi giorni fa, potrebbe pesare nella testa degli uomini di Pellegrini. Non tanto nelle gambe, visto che comunque la vittoria alla fine è stata agevole. E di questo ne potrebbe sicuramente approfittare il Villarreal, forse la squadra rivelazione di questa stagione, che sogna un piazzamento in Champions League davvero inaspettato, soprattutto andando a vedere quelli che sono stati gli ultimi anni. Una squadra cambiata radicalmente. Che sta bene, è in forma, e che si potrebbe portare via un punto da questo match. Sì, poche discussioni su questo: la X, in questa partita, è quasi segnata. Anche perché gli ospiti, su un campo del genere, sanno benissimo che uscire indenni significherebbe tanto.

Come vedere Betis-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Betis-Villarreal, gara valida per la trentunesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

Il pareggio tra Betis e Villarreal è quotata 3.55 su Goldbet e Lottomatica e 3.50 su Snai.

Il pronostico

Un gol per squadra quasi assicurato. Sia il Betis che il Villarreal hanno in attacco degli elementi in grado di cambiare la partita in qualsiasi momento. E alla fine, soprattutto per la stanchezza di una squadra e l’atteggiamento dell’altra, la X potrebbe essere garantita.

Le probabili formazioni di Betis-Villarreal

BETIS (4-2-3-1): Adrian; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Altimira; Antony, Isco, Lo Celso; Hernandez.

VILLARREAL (4-4-2): Reis; Kiko, Foyth, Costa, Cardona; Buchanan, Parejo, Comesana, Baena; Perez, Barry.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1