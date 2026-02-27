Pronostico Como-Lecce: sfida alla storia per agganciare il treno Champions

Como-Lecce è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La storica vittoria a Torino contro la Juve è l’ennesima soddisfazione che il Como è riuscito a togliersi in una stagione che, al di là di quello che sarà il piazzamento finale, ha certificato l’entrata del club lariano in una nuova dimensione, inimmaginabile prima dell’arrivo della ricca proprietà indonesiana. La squadra di Cesc Fabregas è ormai a tutti gli effetti una realtà del nostro campionato e sembra essere già pronta per misurarsi in una competizione europea.

Sabato scorso il Como ha sfoderato un’altra prestazione scintillante ed al tempo stesso solida: l’allenatore catalano ha imbrigliato la Signora collezionando il 13esimo clean sheet (0-2) – quella delle porte inviolate è diventata una vera e propria specialità per i lariani, solo l’Inter capolista ha fatto meglio – ma senza mai rinunciare al palleggio e a ricercare il predominio del gioco.

Di Vojvoda e Caqueret le reti che hanno regalato a Fabregas tre punti di platino per quanto concerne la lotta all’Europa: in questo modo il Como ha risposto all’Atalanta, con cui condivide la sesta posizione, e si è portato a -1 dalla stessa Juventus. La zona Champions League non è lontanissima: Napoli e Roma hanno a malapena cinque punti in più, divario assolutamente colmabile dal momento che mancano ancora tre mesi alla fine del campionato.

Lecce di nuovo terzultimo

La sfida casalinga con il Lecce rappresenta in tal senso un’occasione ghiottissima per poter continuare a mettere pressione alle big. I salentini si sono fermati, com’era prevedibile, dopo due vittorie consecutive: la squadra di Eusebio Di Francesco ha resistito oltre settanta minuti contro l’Inter capolista, incassando due gol nel giro di 7 minuti (0-2) ed alzando bandiera bianca.

Non è bastata un’altra buona prestazione difensiva per evitare la sconfitta ed allungare la serie positiva. Il problema è che i giallorossi sono stati raggiunti a quota 24 dalla Fiorentina e per la classifica avulsa – c’è anche la Cremonese – sono scivolati momentaneamente al terzultimo posto. La strada verso la salvezza, insomma, è ancora lunga e tortuosa.

Di Francesco, nel frattempo, ha perso il difensore Gaspar: l’infortunio abbastanza grave e non è da escludere che la sua stagione sia finita. Al suo posto, a Como, giocherà Siebert. Fabregas, dall’altro lato, ritrova la stessa Nico Paz dopo la squalifica: l’argentino è sempre molto ispirato quando incontra i giallorossi (2 gol e 2 assist contro di loro). Caqueret tornerà dunque in panchina, mentre un sicuro assente è Addai (in seguito alla lesione al tendine d’Achille lo rivedremo solamente l’anno prossimo).

Come vedere Como-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida tra Como e Lecce, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Como è quotata a 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.39 su Sportbet. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Il Como è una macchina da clean sheet: soltanto l’Inter ha saputo proteggere la porta meglio della banda di Fabregas. La vittoria con la Juve ha certificato una maturità tattica impressionante, dove il possesso palla non è mai fine a se stesso. Con il ritorno di Nico Paz, vera bestia nera dei salentini, l’attacco lariano ritrova il suo faro creativo. Il Lecce di Di Francesco, pur solido per 70 minuti contro l’Inter, deve fare i conti con la doccia fredda del terzultimo posto e la perdita di Gaspar in difesa, un vuoto che Siebert dovrà colmare sotto la pressione costante del palleggio comasco. I precedenti sono una sentenza: il Como ha vinto 6 delle 7 sfide di Serie A contro i giallorossi. Nico Paz e compagni volano sulle ali dell’entusiasmo e la solidità difensiva mostrata finora dovrebbe bastare a disinnescare un Lecce che fatica a trovare la via del gol contro le big. Il segno 1 si può tranquillamente abbinare al segno “No Gol”.

Le probabili formazioni di Como-Lecce

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Jacobo Ramon, Kempf, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira.

Il Lecce riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-0