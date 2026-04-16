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Pronostico Brentford-Fulham: la gioia dopo cinque mezze delusioni

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Brentford-Fulham è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Ad un solo punto dal sesto posto dopo il pareggio interno contro l’Everton della scorsa settimana. Nonostante tutto il Brentford ha guadagnato un punto sul Chelsea e adesso spera nel sorpasso. O, nella peggiore delle ipotesi, spera di rimanere in corsa per un posto europeo alla fine di questa stagione che possiamo dire comunque clamorosa.

Pronostico Brentford-Fulham
Pronostico Brentford-Fulham: la gioia dopo cinque mezze delusioni (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Fulham per buona parte della stagione è stata nelle zone veramente nobili della classifica della Premier, ma ad un certo punto qualche passo falso di troppo hanno allontanato i bianconeri dalle parti che avrebbero potuto regalare un piazzamento alle coppe per il prossimo anno. Ora, non tutto sarebbe perduto – alla fine sono quattro, o forse potrebbero bastare anche tre punti, per rientrare – ma è evidente che una squadra “seria” visto le formazioni che ci sono in mezzo non ci penserebbe proprio a questa soluzione.

Il Brentford, insomma, ci pare decisamente favorito. Anche perché prima o poi i giallorossi, che nella prima parte di annata hanno costruito in casa il proprio bottino, proprio davanti al pubblico amico non vincono da cinque partite. Una gioia, l’ennesima, da regalare ai propri tifosi. Dopo tutto questo tempo ci sta.

Come vedere Brentford-Fulham in diretta tv e in streaming

Come vedere Brentford-Fulham
Come vedere Brentford-Fulham in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Brentford-Fulham è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Brentford è quotata 2.10 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.60 su Lottomatica.

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Il pronostico

Dopo tre vittorie di fila del Fulham, compresa quella del match d’andata in casa, è arrivato il momento della rivincita per il Brentford, che con questi tre punti rimarrà in piena corsa per un posto nella zona Europa.

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Le probabili formazioni di Brentford-Fulham

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Yarmolyuk, Jensen; Outtara, Damsgaard, Schade; Thiago.
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Wilson, King, Bobb; Muniz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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