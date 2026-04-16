Home » CALCIO » Pronostico Lille-Nizza: respinti tutti gli assalti

Pronostico Lille-Nizza: respinti tutti gli assalti

di

Lille-Nizza è una partita della trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Quattro vittorie di fila in campionato – nelle ultime cinque solamente l’Aston Villa, in Europa League, ha battuto il Lille – permettono alla squadra padrona di casa di avere in mano il proprio destino da qui alla fine dell’anno. Il terzo posto, quello che garantisce la qualificazione diretta alla Champions League, è decisamente alla portata.

Pronostico Lille-Nizza
Pronostico Lille-Nizza: respinti tutti gli assalti (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Lille ospita inoltre una squadra, il Nizza, che in maniera anche abbastanza clamorosa si ritrova a lottare per la salvezza. Sono quattro i punti di vantaggio sulla zona che costringerebbe gli ospiti a fare lo spareggio alla fine dell’anno, e questo non è sicuramente un margine troppo ampio. Si dovrebbero fare punti, ma la partita non ci pare quella giusta soprattutto per quello che è il momento che i padroni di casa stanno vivendo e che non vogliono far finire.

Parliamo di una squadra, il Lille, che ci ha messo un po’ di tempo a trovare la giusta dimensione ma adesso ha ingranato la marcia giusta e non ha nessuna intenzione di mollare minimamente la presa. Una situazione di classifica che fa venire l’acquolina in bocca anche se è difficile, comunque, andare a riprendere il Lens che potrebbe blindare in questo weekend il secondo posto. Ma un’altra vittoria non ci pare possa essere messa in discussione.

Come vedere Lille-Nizza in diretta tv e in streaming 

Lille-Nizza è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lille è quotata 1.53 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.90 su Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Mai in discussione la vittoria del Lille che, con questi tre punti, respingerà tutti gli attacchi che le squadre avversarie cercheranno di portare nel corso di questo weekend.

Le probabili formazioni di Lille-Nizza

LILLE (4-2-3-1): Ozer; Maunier, Ngoy, Mandi, Perraud; Bentalbeb, Andre; Mukau, Haraldsson, Correia; Fernandez-Pardo.
NIZZA (3-5-2): Diouf; Mendy, Peprah, Bard; Clauss, Sanson, Bouadoui, Vanhoutte, Abdi; Cho, Wahi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Peter

Pronostico Angers-Le Havre: tre punti salvezza

Paixao

Pronostico Lorient-Marsiglia: il saluto inizia male

Ache del Colonia

Pronostico St. Pauli-Colonia: con il nuovo allenatore numeri da urlo