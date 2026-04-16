Pronostico Lille-Nizza: respinti tutti gli assalti

Lille-Nizza è una partita della trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Quattro vittorie di fila in campionato – nelle ultime cinque solamente l’Aston Villa, in Europa League, ha battuto il Lille – permettono alla squadra padrona di casa di avere in mano il proprio destino da qui alla fine dell’anno. Il terzo posto, quello che garantisce la qualificazione diretta alla Champions League, è decisamente alla portata.
Il Lille ospita inoltre una squadra, il Nizza, che in maniera anche abbastanza clamorosa si ritrova a lottare per la salvezza. Sono quattro i punti di vantaggio sulla zona che costringerebbe gli ospiti a fare lo spareggio alla fine dell’anno, e questo non è sicuramente un margine troppo ampio. Si dovrebbero fare punti, ma la partita non ci pare quella giusta soprattutto per quello che è il momento che i padroni di casa stanno vivendo e che non vogliono far finire.
Parliamo di una squadra, il Lille, che ci ha messo un po’ di tempo a trovare la giusta dimensione ma adesso ha ingranato la marcia giusta e non ha nessuna intenzione di mollare minimamente la presa. Una situazione di classifica che fa venire l’acquolina in bocca anche se è difficile, comunque, andare a riprendere il Lens che potrebbe blindare in questo weekend il secondo posto. Ma un’altra vittoria non ci pare possa essere messa in discussione.
Come vedere Lille-Nizza in diretta tv e in streaming
Lille-Nizza è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria del Lille è quotata 1.53 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.90 su Lottomatica.
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Il pronostico
Mai in discussione la vittoria del Lille che, con questi tre punti, respingerà tutti gli attacchi che le squadre avversarie cercheranno di portare nel corso di questo weekend.
Le probabili formazioni di Lille-Nizza
LILLE (4-2-3-1): Ozer; Maunier, Ngoy, Mandi, Perraud; Bentalbeb, Andre; Mukau, Haraldsson, Correia; Fernandez-Pardo.
NIZZA (3-5-2): Diouf; Mendy, Peprah, Bard; Clauss, Sanson, Bouadoui, Vanhoutte, Abdi; Cho, Wahi.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1
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