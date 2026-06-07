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Pronostico Liechtenstein-Cipro: quasi 100 posizioni di differenza

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Liechtenstein-Cipro è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Ci sono quasi 100 posizioni di differenza nel ranking Fifa tra queste due squadre: i padroni di casa occupano la posizione 206, mentre gli ospiti la 126. Evidente che lo spettacolo sarà pochissimo. Questo possono offrire.

Pronostico Liechtenstein-Cipro
Pronostico Liechtenstein-Cipro: quasi 100 posizioni di differenza (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non esistono precedenti nella storia tra queste due nazionali, solamente che Cipro, almeno, nel corso delle ultime due uscite fatte, qualche soddisfazione se l’è presa: parliamo di una vittoria contro la Moldavia e di un pareggio contro la Slovenia. E non sono cose da non poter prendere in considerazione. Evidente che una mezza crescita c’è stata a differenza del Liechtenstein che solamente contro la Tanzania, nelle ultime 14 partite giocate, ha vinto. Poi tutte le altre le ha perse. Insomma, parliamo di una squadra che non ha nulla, o poco, da chiedere.

Magari ci potrebbe scappare un gol da parte dei padroni di casa. E sarebbe già una cosa assai importante. Ma per quanto riguarda il risultato finale di questa partita, non è che ci possano essere chissà quali dubbi di sorta. Parliamo pur sempre di due squadre molto diverse. Una propria scarsa, e ci perdoneranno i tifosi, l’altra un poco meno. 

Come vedere Liechtenstein-Cipro in diretta tv e in streaming

Liechtenstein-Cipro, in programma domenica alle 15, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

La vittoria di Cipro è quotata 1.39 GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno potrebbe avere un valore di 2.40 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Sulla vittoria di Cipro non ci sono dubbi. Vi abbiamo anche spiegato prima il motivo. Ci stuzzica, anche per la quota, la questione GOL: parliamo pur sempre di un’amichevole e di due squadre che hanno poche qualità tecniche. Chissà…

Le probabili formazioni di Liechtenstein-Cipro

LIECHTENSTEIN (3-4-3): Ospelt; Meier, Malin, Hofer; Zund, Buchel, Traber, Hasler, Goppel; Saglam, Luque-Notaro.
CIPRO (4-3-3): Michail; Shikkis, Sielis, Laifis, Malekkidis; Kastanos, Kosti, Charalampous; Georgiou, Pittas, Tzionis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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