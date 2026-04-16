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Pronostico Angers-Le Havre: tre punti salvezza

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Angers-Le Havre è una partita della trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Trentatré punti e ventinove. Angers e Le Havre si affrontano nella serata di sabato sapendo che è una partita che può indirizzare definitivamente la stagione. I padroni di casa, con una vittoria, vedendo la classifica, possono davvero mettere il punto esclamativo alla salvezza.

Peter
Pronostico Angers-Le Havre: tre punti salvezza (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Le Havre, invece, sa benissimo che dal proprio canto, con un Nizza che ha le qualità di tirarsi fuori dalle sabbie mobili, non può permettersi nessun passo falso. E questo concetto sembra essere entrato nella testa dei giocatori ospiti che nel corso delle ultime cinque partite hanno portato tre risultati utili. Non sono il massimo, perché sono tre pareggi, ma è qualcosa che serve per andare avanti e non perdere tutte le speranze. Ovvio che questo match  pende a favore dell’Angers che ha bisogno di una vittoria che manca da quattro turni. Soprattutto in casa, con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre il cammino si è un po’ bloccato. Ma la felicità potrebbe tornare a galla in un sabato di primavera. E con essa anche il dolce profumo della salvezza.

Come vedere Angers-Le Havre in diretta tv e in streaming 

Angers-Le Havre è in programma sabato alle 19. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Angers è quotata 2.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.80 su Lottomatica.

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Il pronostico

Visto l’alto valore della posta in palio non ci aspettiamo una gara con chissà quale spettacolo. Ci aspettiamo un match bloccato, che potrebbe anche essere deciso da una sola giocata. E questa giocata se la dovrebbero prendere i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Angers-Le Havre

ANGERS (5-3-2): Koffi; Raolisoa, Louer, Camara, Lefort, Ekomie; Mouton, Van den Boomen, Belkebla; Machine, Sbai.
LE HAVRE (3-4-1-2): Diaw; Sangante, Seko, Lloris; Doucoure, Ebonog, Gourna, Zaouaoui; Ndiaye; Samatta, Soumare.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0

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