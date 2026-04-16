Pronostico Angers-Le Havre: tre punti salvezza

Angers-Le Havre è una partita della trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Trentatré punti e ventinove. Angers e Le Havre si affrontano nella serata di sabato sapendo che è una partita che può indirizzare definitivamente la stagione. I padroni di casa, con una vittoria, vedendo la classifica, possono davvero mettere il punto esclamativo alla salvezza.

Il Le Havre, invece, sa benissimo che dal proprio canto, con un Nizza che ha le qualità di tirarsi fuori dalle sabbie mobili, non può permettersi nessun passo falso. E questo concetto sembra essere entrato nella testa dei giocatori ospiti che nel corso delle ultime cinque partite hanno portato tre risultati utili. Non sono il massimo, perché sono tre pareggi, ma è qualcosa che serve per andare avanti e non perdere tutte le speranze. Ovvio che questo match pende a favore dell’Angers che ha bisogno di una vittoria che manca da quattro turni. Soprattutto in casa, con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre il cammino si è un po’ bloccato. Ma la felicità potrebbe tornare a galla in un sabato di primavera. E con essa anche il dolce profumo della salvezza.

Come vedere Angers-Le Havre in diretta tv e in streaming

Angers-Le Havre è in programma sabato alle 19. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dell’Angers è quotata 2.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.80 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Visto l’alto valore della posta in palio non ci aspettiamo una gara con chissà quale spettacolo. Ci aspettiamo un match bloccato, che potrebbe anche essere deciso da una sola giocata. E questa giocata se la dovrebbero prendere i padroni di casa. Le probabili formazioni di Angers-Le Havre ANGERS (5-3-2): Koffi; Raolisoa, Louer, Camara, Lefort, Ekomie; Mouton, Van den Boomen, Belkebla; Machine, Sbai.

LE HAVRE (3-4-1-2): Diaw; Sangante, Seko, Lloris; Doucoure, Ebonog, Gourna, Zaouaoui; Ndiaye; Samatta, Soumare. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0