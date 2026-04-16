Pronostico Lorient-Marsiglia: il saluto inizia male

Lorient-Marsiglia è una partita della trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nel corso della settimana il Lorient ha annunciato che il prossimo anno, l’attuale tecnico Pantaloni, non sarà alla guida della squadra. Sembrava, all’inizio dell’anno e per buona parte della stagione, che i padroni di casa potessero riuscire a rimanere in alto e chissà, magari prendersi una qualificazione europea: niente di più sbagliato, una serie clamorosa di sconfitte ha chiuso i conti. Anche se la salvezza non è davvero in discussione.

Sarà un’altra stagione quasi anonima per il Lorient, cosa che non vuole in nessun modo farla diventare il Marsiglia che è al quarto posto, a solo un punto dalla qualificazione diretta alla prossima Champions League, ma che sa benissimo che ci sono moltissime squadre dietro pronto all’assalto. Da questo momento in poi chi sta davanti in Francia non si può permettere il minimo lusso di perdere nemmeno un punto, nemmeno l’OM ovviamente, che dopo due sconfitte di fila la scorsa settimana è tornato alla vittoria contro il Metz in casa. Un’affermazione semplice, adesso c’è da capire se questa squadra è riuscita a mettersi alle spalle il momento negativo.

Crediamo fortemente che le motivazioni in questa partita possano fare decisamente la differenza. Non potrebbe essere altrimenti. Da un lato si lotta per “nulla” dall’altro per una posizione che vale un’intera annata. Sì, il colpo esterno ci pare davvero possibile.

Come vedere Lorient-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Lorient-Marsiglia è in programma sabato alle 17. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Marsiglia è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.60 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Magari dentro un match da almeno un gol per squadra – sì, ci potrebbe essere il GOL – la vittoria del Marsiglia non crediamo possa essere in discussione in nessun modo. Le probabili formazioni di Lorient-Marsiglia LORIENT (3-4-2-1): Mvogo; Meite, Adiei, Faye; Le Bris, Avom, Cadiou, Kouassi; Makengo, Pagis; Dieng.

MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; PAvard, Balerdi, Medina; Weah, Hojbjerg, Timber, Paixao; Greenwood, Gouiri; Aubameyang. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2