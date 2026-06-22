Pronostici Panama-Croazia: marcatore e tiri in porta

Pronostici Panama-Croazia: Modric e soci devono riprendersi dopo la sconfitta contro l’Inghilterra. Ecco le nostre scelte

Una legnata ci può stare. In generale, la Croazia contro l’Inghilterra è riuscita comunque a rimanere dentro la partita e ha preso il gol del 4-2 nel momento in cui si è sbilanciata troppo per trovare il pareggio. Niente di concluso, comunque.

Contro Panama, Modric e soci, hanno la possibilità di rimettersi in corsa per il passaggio del turno. Visto che poi il calendario, almeno sulla carta, sarebbe anche agevole. Non sembrano poterci essere chissà quali problemi per riuscire ad andare avanti ma bisogna vincere questo match. E la squadra croata ha tutte le carte in regola per riuscirci senza rischiare più di tanto. In questo articolo andiamo a vedere chi sono gli uomini che si possono rivelare decisivi.

Pronostici Panama-Croazia: le nostre scelte

Il primo uomo della lista, quello che potrebbe realmente trovare la via del gol, è Perisic. La sua esperienza intanto, ma anche la capacità di trovare l’inserimento sul secondo palo, è un fattore determinante. Ed è un fattore che in questa sfida potrebbe fare decisamente la differenza. Crediamo che Perisic possa entrare nel tabellino dei marcatori.

Ci è andato vicino alla conclusione dentro lo specchio l’interista Sucic: si è coordinato male in una situazione a lui favorevole dal limite dell’area spedendo alle stelle. Crediamo che possa essere un uomo determinante in questo match, ha le qualità per riuscire a trovare almeno una volta i pali della porta avversaria così come dovrebbe riuscirci anche Baturina, che contro l’Inghilterra è andato a segno con un bel colpo dai 20 metri che si è andato a spegnere sotto l’incrocio dei pali.

Quindi, ricapitolando: Perisic marcatore plus, Baturina e Sucic over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 10,53 volte la posta.