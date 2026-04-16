Home » CALCIO » Pronostico Leeds-Wolverhampton: la vittoria che chiude il cerchio

Pronostico Leeds-Wolverhampton: la vittoria che chiude il cerchio

di

Leeds-Wolverhampton è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Per il Leeds i primi giorni di aprile sono stati fantastici: prima il passaggio del turno in Fa Cup contro il West Ham, poi la clamorosa vittoria nel monday-night contro il Manchester United, in trasferta, che ha fatto fare ai Whites un passo decisamente importante nella lotta alla salvezza.

Pronostico Leeds-Wolverhampton
Pronostico Leeds-Wolverhampton: la vittoria che chiude il cerchio (AnsaFoto) – Ilveggente.it

E adesso, dopo essersi davvero meritato tutto, anche il calendario arriva in aiuto a questa squadra che con una vittoria, sabato, chiuderebbe il cerchio. Arriva il Wolverhampton ormai retrocesso da un pezzo che ha mollato anche nelle ultime giornate: un punto in tre partite, ma è da un po’ che questa squadra sta iniziando a programmare la prossima annata. Una situazione quella ospite che non lascia proprio il minimo scampo o la minima idea a quelle che potrebbero essere le interpretazioni. Parliamo di un club che ha sbagliato tutto dall’inizio dell’anno e che non è mai riuscito a rimettersi in piedi.

Il Leeds ha tutte le motivazioni di questo mondo per prendersi tre punti, volare a quota 39, e conquistare quindi con largo anticipo la salvezza. Un Leeds che non può sbagliare la partita e che non la sbaglierà in nessun modo. In questo caso la vittoria, realmente, non può essere messa in nessun modo, nemmeno lontano, in discussione.

Come vedere Leeds-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

Come vedere Brentford-Fulham
Come vedere Brentford-Fulham in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Leeds-Wolverhampton è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Leeds è quotata 1.58 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.85 su Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Leeds vincente con una quota che crediamo sia altissima per quello che è il valore del match. E quando crediamo queste cose è sempre meglio approfittarne. Per tutto quello che vi abbiamo raccontato non ci possono essere davvero dubbi su come possa andare a finire.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Leeds-Wolverhampton

LEEDS (3-4-2-1): Darlow; Justin, Bijol, Strujk; Bogle, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Aaronson, Okafor; Calvert-Lewin.
WOLVERHAMPTON (3-5-1-1): Sa; Toti, Bueno, Krejci; Tchatchoua, Bellagarde, Joao Gomes, Mane, Bueno; Gomes; Armstrong.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Brentford-Fulham

Pronostico Brentford-Fulham: la gioia dopo cinque mezze delusioni

Pronostico Lille-Nizza

Pronostico Lille-Nizza: respinti tutti gli assalti

Peter

Pronostico Angers-Le Havre: tre punti salvezza