Pronostico Leeds-Wolverhampton: la vittoria che chiude il cerchio

Leeds-Wolverhampton è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Per il Leeds i primi giorni di aprile sono stati fantastici: prima il passaggio del turno in Fa Cup contro il West Ham, poi la clamorosa vittoria nel monday-night contro il Manchester United, in trasferta, che ha fatto fare ai Whites un passo decisamente importante nella lotta alla salvezza.

E adesso, dopo essersi davvero meritato tutto, anche il calendario arriva in aiuto a questa squadra che con una vittoria, sabato, chiuderebbe il cerchio. Arriva il Wolverhampton ormai retrocesso da un pezzo che ha mollato anche nelle ultime giornate: un punto in tre partite, ma è da un po’ che questa squadra sta iniziando a programmare la prossima annata. Una situazione quella ospite che non lascia proprio il minimo scampo o la minima idea a quelle che potrebbero essere le interpretazioni. Parliamo di un club che ha sbagliato tutto dall’inizio dell’anno e che non è mai riuscito a rimettersi in piedi.

Il Leeds ha tutte le motivazioni di questo mondo per prendersi tre punti, volare a quota 39, e conquistare quindi con largo anticipo la salvezza. Un Leeds che non può sbagliare la partita e che non la sbaglierà in nessun modo. In questo caso la vittoria, realmente, non può essere messa in nessun modo, nemmeno lontano, in discussione.

Come vedere Leeds-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

La sfida Leeds-Wolverhampton è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Leeds è quotata 1.58 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.85 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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WOLVERHAMPTON (3-5-1-1): Sa; Toti, Bueno, Krejci; Tchatchoua, Bellagarde, Joao Gomes, Mane, Bueno; Gomes; Armstrong. POSSIBILE RISULTATO: 2-1