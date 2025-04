Pronostici Serie B 12 aprile ore 15:00: reazione immediata dopo l’ennesimo ribaltone

Serie B, la Salernitana è con le spalle al muro e spera che l’ennesimo cambio in panchina sortisca gli effetti sperati. Ha voglia di riscatto anche il Pisa.

Tra le squadre che in questo momento annaspano in zona retrocessione, la Salernitana è una di quelle che in settimana hanno deciso di tentare il tutto per tutto cambiando guida tecnica. La sconfitta nel derby con la Juve Stabia (1-0), la seconda di fila per i granata – penultimi a quota 30 punti, con la zona salvezza distante cinque lunghezze – è costata la panchina a Roberto Breda. Che, a sua volta, aveva preso il posto di Stefano Colantuono. Ennesimo ribaltone, dunque, per una Salernitana che corre il serio rischio di dover fare i conti con un’altra amarissima retrocessione dopo quella dello scorso anno dalla A alla B.

Il club campano si è affidato ad un tecnico esperto come Pasquale Marino, grande conoscitore della categoria ma reduce da esperienze tutt’altro che esaltanti. L’esordio dell’allenatore di origini siciliane è di quelli da brividi. Un incandescente scontro salvezza con il Sudtirol di Fabrizio Castori, tecnico che nel 2021 fu artefice della promozione in massima serie della Salernitana. Rispetto ai granata, gli altoatesini occupano una posizione di classifica più tranquilla, anche se il vantaggio sulla quintultima, a dunque sulla zona playout, è di un solo punto.

Lo scossone in panchina, il fattore campo – le ultime 4 vittorie della Salernitana sono arrivate tutte all’Arechi – ed il fatto che i 3 punti servano come il pane sono elementi che ci inducono a dar fiducia ai campani. Sarà comunque un match tiratissimo quello con il Sudtirol, migliorato esponenzialmente sotto la gestione Castori, come dimostra l’esiguo numero di sconfitte incassate negli ultimi 7 turni: a malapena una.

Le previsioni sulle altre partite

Per il Pisa secondo in classifica è stata una doccia fredda la sconfitta casalinga subita una settimana fa contro il Modena (1-2). Un passo falso inaspettato per la squadra di Pippo Inzaghi, visto che con una vittoria i nerazzurri si sarebbero avvicinati ancora di più all’obiettivo promozione diretta. Ed invece non possono ancora esultare, dal momento che lo Spezia terzo si è rifatto sotto, portandosi di nuovo a -5.

Non sono ammessi errori a Reggio Emilia, contro una Reggiana che continua a mancare l’appuntamento con i tre punti da fine gennaio e che è scivolata al quartultimo posto. Davide Dionigi, arrivato due settimane fa al posto dell’esonerato Viali, ha esordito con una sconfitta, arrendendosi 2-1 alla Cremonese. Improbabile che i granata riescano a contenere un’altra big di questo torneo come il Pisa, che peraltro soltanto in un’occasione ha perso due gare di fila.

Cercherà di riscattarsi anche il Catanzaro, sorpassato in classifica dalla Juve Stabia dopo il pirotecnico 3-3 con il Bari – i giallorossi si sono visti sfumare la vittoria nel nel recupero – ma ancora stabile in zona playoff. I calabresi, apparsi un po’ rilassati dopo il roboante successo nel derby con il Cosenza, dovranno fare attenzione ad una Carrarese che non perde da tre partite e che si è portata a +3 sulla zona playout: prevediamo almeno una rete per parte. Potrebbe essere movimentata pure la sfida tra Cosenza e Brescia. Altra ultima spiaggia per i Lupi, che nello scorso weekend a Frosinone (2-2) si sono fatti riacciuffare all’ultimo secondo, gettando alle ortiche la possibilità di rientrare in corsa per la salvezza. Un pareggio ai rossoblù serve a poco, stesso discorso per un Brescia che è finito nuovamente nei guai dopo la sconfitta interna nel derby con il Mantova (1-2).

Serie B: possibili vincenti

Cosenza o pareggio (in Cosenza-Brescia)

Pisa (in Reggiana-Pisa)

Salernitana (in Salernitana-Sudtirol)

Le partite da almeno due gol complessivi

Cosenza-Brescia

Reggiana-Pisa

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Cosenza-Brescia

Carrarese-Catanzaro

La partita da meno di tre gol complessivi

Salernitana-Sudtirol

Comparazione quote

La vittoria della Salernitana è quotata a 2.10 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Cosenza-Brescia è quotato invece a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

