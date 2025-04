Berrettini ha il cuore a pezzi: che male fa la verità

Matteo Berrettini dovrà mandare giù l’ennesimo boccone amaro: con questo gesto gli ha letteralmente spezzato il cuore.

In quel rally da 48 colpi ha messo la testa, il cuore e il muscoli. Di tutto un po’. Uno scambio lunghissimo, di quelli che ti fanno saltare il cuore in gola, e che hanno il potere di stravolgere l’esito di un match. Così è stato. Matteo Berrettini era sotto di un set, lo scorso martedì, ma non si è dato per vinto neanche per un solo istante. E alla fine, la sfida contro Sascha Zverev, come noto, l’ha vinta lui.

Il pubblico di Montecarlo era in estasi, gli spettatori che hanno visto tutto da casa, pure. C’erano parecchi big, oltretutto, sugli spalti del Country Club, mentre il giocatore che tanti davano per finito e spacciato polverizzava, a suon di dritti e di martellate, il numero 2 del mondo. Un match epico, insomma, che ha confermato, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, cosa ancora Matteo sia oggettivamente in grado di fare, a dispetto di tutto il tempo che ha trascorso fermo ai box, lontano da ciò che più amava fare.

A plaudire alla sua impresa c’era anche un altro campione: un pilota di Formula 1 estremamente talentuoso, ossia il giovanissimo Ollie Bearman. Lui e Berrettini si sono concessi, a fine gara, una breve chiacchierata. Il britannico si è congratulato con lui per l’ottima forma fisica e, fino ad un certo punto, tutto è filato per il verso giusto. Peccato solo, però, che questo scambio di battute si sia concluso nel peggiore dei modi.

Ennesima delusione per Berrettini: gliel’ha fatta sotto il naso

Il martello romano si è congedato dalla conversazione con il pilota con il cuore completamente a pezzi. Questo perché, tra una cosa e l’altra, gli ha confessato qualcosa di molto “grave”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ATP Tour (@atptour)



Quando Matteo, incuriosito dal personaggio, gli ha chiesto se giocasse a tennis di tanto in tanto, si è sentito dare una risposta alquanto spiazzante. “Gioco un po’ a padel”, ha ammesso candidamente Bearman. Che non aveva visto, probabilmente, la puntata di Tintoria in cui il tennista ammetteva di non apprezzare particolarmente lo sport, cugino alla lontana, di quello da lui praticato. Nel sentire queste parole ha messo una mano sul torace, come a voler mimare un mancamento.

“Ahhh il mio cuore”, ha detto subito dopo, confermando, in un certo senso, la sua “avversione” per il padel. “Ho un padre che si è convertito a questo sport e noi siamo in lutto”, aveva detto in occasione del podcast, ironizzando sul cambio di rotta di papà Luca.