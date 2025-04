Pronostico Newcastle-Manchester United: la storia è riscritta

Newcastle-Manchester United è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un paio di anni fa avremmo detto che in merito a questa partita non ci sarebbe stata storia. Manchester United vittorioso e come al solito Newcastle senza grosse possibilità di ribaltare la cosa. E invece, le cose, in questo momento, sono tutte all’opposto. Con una squadra favorita, quella di casa, che non sembra proprio avere la possibilità di perdere questa partita. Lo sport è davvero incredibile.

Viene da quattro vittorie di fila la squadra di Howe tra le quali anche la vittoria in Coppa di Lega che ha permesso ai bianconeri di alzare un trofeo. Classifica bellissima con 53 punti – gli stessi del Chelsea che per via degli scontri diretti è al quarto posto – e con la seria possibilità di prendersi una qualificazione alla prossima Champions. Sì, anche perché in ballo c’è pure il quinto posto. Però, l’obiettivo, è quello di arrivare tra le prima quattro e contro questo United, che ha giocato anche nel mezzo della settimana, è assai probabile arrivi una vittoria dei padroni di casa.

Sì, perché l’unico target in testa della formazione di Amorim è quello di vincere l’Europa League che permetterebbe di arrivare in Champions tramite l’altra via, quella più difficile. Quella che permette di giocarsi un trofeo. Il pareggio di Lione ha messo in evidenza un fattore: l’anno prossimo lo United – che ha iniziato un progetto importante – potrebbe ritrovarsi nelle posizioni di classifica che maggiormente gli si addicono. Detto questo, andiamo a vedere insieme quello che è il nostro pronostico per questo match.

Come vedere Newcastle-Manchester United in diretta tv e in streaming

La sfida Newcastle-Manchester United è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Newcastle è quotata a 1.63 su Goldbet, Lottomatica e a 1.63 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Con il pensiero quasi del tutto rivolto alla gara di giovedì prossimo contro il Lione, il Manchester United potrebbe collezionare l’ennesima sconfitta in campionato di questa stagione. Poco male, l’obiettivo è l’Europa League. Gioia per i padroni di casa: la Champions è davvero vicina.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Newcastle-Manchester United

NEWCASTLE (4-2-3-1): Pope; Krafth, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Willock; Murphy, Wilson, Isak.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Bayindir; Mazraoui, Lindelof, Yoro; Dalot, Fernandes, Ugarte, Dorgu; Garnacho, Mount; Zirkzee.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1