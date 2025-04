Pronostico Le Havre-Rennes: calano il tris

Le Havre-Rennes è una partita valida per la ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sente il profumo della salvezza il Le Havre, una squadra che fino a poco tempo fa sembrava davvero essere spacciata. Ma le due vittorie di fila, una in casa e una in trasferta, rispettivamente contro Nantes e Montpellier, permettono di guardare con molto interesse e con rinnovati obiettivi alla parte finale di questa stagione.

Allargando il nostro sguardo alle ultime cinque gare, sono quattro i risultati utili della formazione che ospita il Rennes: solamente la sconfitta contro il Lione, che ci sta, ovviamente, ha fermato un percorso che sembrava davvero netto. Ma il Le Havre ha avuto la forza di mettersi il passo falso alle spalle conquistando poi sei punti di fondamentale importanza per il proprio campionato. Diciamo che in questo momento è difficile batterli. Se poi in tutto questo ci mettiamo il fatto che il Rennes, una delle delusioni di questo campionato, nelle ultime cinque ha perso tre volte e che in casa del Le Havre non vince dal 2003, quindi il gioco è fatto. Sì, le motivazioni faranno decisamente la differenza in questa partita.

Il pronostico

Le Havre vittorioso e che si potrebbe avvicinare in maniera sensibile alla salvezza con un finale di stagione straripante. Gara da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Le Havre-Rennes

LE HAVRE (4-2-3-1): Gorgelin; Nego, Sangante, Lloris, Pembele; Toure, Mwanga; Casimir, Kechta, Joujou; Koka.

RENNES (4-3-3): Samba; Hateboer, Rouault, Brassier; Assignon, Matusiwa, Fofana, Truffert; Kalimuendo, Furuhashi, Olaigbe.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1