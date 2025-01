Pronostico Montpellier-Monaco: il dato di Embolo sugli expected goals

Montpellier-Monaco è una partita valida per la diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 19:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Contro il Montpellier ultimo in classifica, l’obiettivo del Monaco è abbastanza chiaro. Vincere per rimanere incollato al terzo posto e non perdere ulteriore terreno dal Marsiglia, secondo, che adesso ha cinque punti di vantaggio. Un compito che non sembra essere così arduo per i monegaschi, che affrontano una formazione che ha fatto davvero male in questa stagione e che sembra destinata, già da ora, alla retrocessione.

Sì, la classifica dietro si è allungata e i padroni di casa, con i loro 9 punti, avrebbero bisogno di un miracolo per salvarsi. Sarà durissima mantenere la categoria, anzi, c’è da dire, che le possibilità sono davvero minime. Un’occasione, insomma, per gli ospiti che possono sfruttare le proprie qualità offensive per avere la meglio contro la peggiore difesa del campionato francese che, in 17 partite disputate fino al momento, ha incassato la bellezza di 42 gol. Una vera e propria enormità.

E contro una difesa colabrodo, a nozze ci potrebbe andare Embolo: il centravanti ha una statistica sugli expected goals di ha -3.21: la seconda peggiore di tutto il campionato. Ma che cosa significa? Significa che l’attaccante del Monaco avrebbe potuto segnare almeno un paio di reti in più, ma forse ancora qualcosina oltre, in questa stagione, se solo fosse riuscito ad essere più preciso sotto porta. Magari si potrebbe davvero rifare nella serata di venerdì. Anche lui, in poche parole, ha delle motivazioni che vanno oltre.

Come vedere Montpellier-Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida Montpellier-Monaco, in programma venerdì 17 gennaio alle 19:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Monaco è quotata 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dovrebbe essere tutto semplice per il Monaco, contro la squadra ultima in classifica: e occhio, come detto prima, al possibile gol di Embolo.

Le probabili formazioni di Montpellier-Monaco

MONTPELLIER (4-2-3-1): Lecomte; Tchato, Omeragic, Chotard, Sylla; Sagnan, Fayad; Al-Tamary, Nzingoula, Savanier; Adams.

MONACO (4-2-3-1): Kohn; Singo, Kehrer, Salisu, Vanderson; Zakaria, Camara; Outtara, Ben-Seghir, Bouabre; Embolo.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3