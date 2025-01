Pronostico Roma-Genoa: all’Olimpico cambia tutto ma occhio alle statistiche

Roma-Genoa è una partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un rigore trasformato da Dovbyk, domenica scorsa, ha permesso alla Roma di evitare la sconfitta al “Dall’Ara” contro il Bologna e di centrare il quinto risultato utile di fila tra campionato e Coppa Italia. La squadra di Claudio Ranieri però se l’è vista brutta: ribaltata nel giro di pochi minuti da Dallinga e Ferguson, ha riacciuffato la formazione di Vincenzo Italiano in pieno recupero (2-2) approfittando di un fallo di mano di Lucumì.

Luci e ombre nel capoluogo emiliano. E comunque non una prestazione all’altezza di quella del derby di sette giorni prima (vinto 2-0 con la Lazio), a dimostrazione che i giallorossi fanno fatica a sbloccarsi in trasferta (sono soltanto penultimi per rendimento esterno, zero vittorie fuori casa come il Venezia).

Ancora troppo poco, insomma, per pensare di poter scalare velocemente la classifica e riavvicinarsi, dopo un girone d’andata nettamente sotto le aspettative, alla zona Europa. La Roma resta decima, a -8 dal sesto posto e a -12 dal quarto, occupato proprio dai cugini biancocelesti. Pellegrini e compagni tenteranno di tornare a vincere in quella che è un po’ la loro “zona di comfort”, lo stadio Olimpico (6 vittorie e 4 sconfitte davanti al proprio pubblico). Nell’anticipo della 21esima giornata i capitolini dovranno vedersela con il Genoa, completamente rivitalizzato dalla cura Vieira: con il tecnico francese i rossoblù hanno trovato quella continuità che era mancata con Gilardino e nelle ultime otto giornate hanno perso solamente contro il Napoli, salendo all’undicesimo posto in classifica (guarda caso ad un solo punto dalla Roma). Domenica il Grifone si è aggiudicato un altro importante scontro diretto, battendo 1-0 il Parma grazie ad una rete di Frendrup (secondo clean sheet di fila).

Roma-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Non dovrebbero esserci novità nell’undici giallorosso, con Ranieri che dà ormai l’impressione di aver trovato la formazione tipo. Mancini, Hummels e N’Dicka in difesa, Angelino e Saelemaekers sulle corsie esterne e Paredes e Pellegrini in mezzo. Davanti Pellegrini – l’unico ballottaggio potrebbe riguardare proprio il capitano, insidiato da Pisilli ed El Shaarawy – e Dybala alle spalle dell’unica punta Dovbyk. Indisponibile Cristante.

Un’assenza pesante nel centrocampo del Genoa: Vieira dovrà rinunciare all’esperto regista Badelj, che di certo salterà la Roma per infortunio. A sostituirlo toccherà a Kasa, che si posizionerà davanti alla difesa. Non sono a dispoizione neppure Vitinha ed Ekuban.

Come vedere Roma-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida Roma-Genoa è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Roma-Genoa anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria della Roma è quotata a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.87 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Nella gestione Vieira il Genoa ha acquisito maggiore solidità, incassando più di un gol solamente due volte in 8 gare. Numeri che ben si sposano con quelli degli ultimi precedenti con la Roma: sei “Under 2.5” in sette partite da marzo 2021 in poi, con l’eccezione del successo per 4-1 a Marassi del 2023. Giallorossi favoriti ma il Grifone dovrebbe dare parecchio filo da torcere alla squadra di Ranieri in un match più lottato del previsto.

Le probabili formazioni di Roma-Genoa

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

GENOA (4-1-4-1): Leali; De Winter, Bani, Vazquez, Martin; Kasa; Zanoli, Frendrup, Thorsby, Miretti; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0